MEEZING reünie Koor FORTISSIMO

OVERSCHIE- Om het 35 jarig bestaan te vieren wordt er op vrijdag 1 september a.s. om 19.30 uur een MEE ZING REÜNIE koor Fortissimo georganiseerd in Museum Oud Overschie. De huidige leden zijn op zoek naar oud-leden, die in het verleden deel uitmaakten van dit gemengde gezellige Overschie koor. Helaas zijn door verhuizingen, bestuurswisselingen een aantal adressen verloren gegaan. Een vriendelijk verzoek is dan ook oud leden te attenderen op deze leuke avond. Aanmelden kan via de facebook groep FORTISSIMO 35 jaar of per email bij Henny van Luijpen of Ria Eijer. hvanluijpen@gmail.com