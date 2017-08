Oma Overschie

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- "Jeetje, wat stínkt het hier!" zei ik vanmorgen toen ik de keuken binnenstapte. "Heeft er één van jullie net zitten poepen?" Mijn twee katten die hongerig om mijn benen heen liepen te draaien keken me onschuldig aan. 'Mauw mauw' miauwde Sascha en sprong op het aanrecht. 'Miauw miauw' deed ook Shushi en sprong op het kastje waar het kattenvoer in staat. Er zat niks anders op om de beestjes zo snel mogelijk eten te geven en dan de kattenbak te verschonen. Wàt een lucht zeg! Ik viste de drollen uit de bak, strooide er kattengrit in en merkte dat het pak daarna leeg was. Joepie! Kan ik er weer wat leuks van maken! Lege kattenbakvullingpakken zijn de beste knutselobjecten die je maar kunt bedenken. Onderin mijn keukenkastje staan er vier op een rij. Omdat ik klein behuisd ben moet ik woekeren met de ruimte. Iets wat achterin het kastje staat, daar kan ik niet bij. In één van die dozen staan flessen wijn. Op mijn verjaardag onlangs kreeg ik van vrienden een Chileens trio: een fles witte wijn, een fles rosé en een flesje rood. Die passen er precies in. In een andere doos zit een fles witte azijn, een fles Griekse olijfolie en een fles slaolie. Onderin het gootsteenkastje staan er ook een paar met schoonmaakmiddelen, afwasspul, schuurmiddel, dat gedoe. Zo'n doos trek ik met het handige handvat naar voren en zie in één oogopslag wat ik hebben moet. Hetzelfde trucje haal ik uit met de pakken Pampas wijn van de Dirk, die de meeste Overschieënaars halsstarrig de Bas blijven noemen. Die pakken hebben ook een handvat en wanneer je de zijkant eruit haalt met een aardappelschilmesje kun je die weer gebruiken als opbergbak. In mijn kast staan er een aantal onderin met spulletjes voor mijn kleinzoon Senn. Met beestjes, Legoblokjes, balletjes en boekjes. Ideaal! Deze nieuwe lege doos ga ik vullen met een stuk of zes flessen verschillende olijfolies.

Ik ben altijd al creatief geweest en geïnteresseerd in knutselen. Ooit stond ik met mijn vader op de foto in de krant; we keken nieuwsgierig naar het geknutsel tijdens het Boekenbeestenbal in Ahoy. Mijn knutseltalent kwam me goed van pas toen ik op de opleidingsschool voor kleuterleidsters zat. Ik herinner mij nog verschillende opdrachten. Zo moest ik eens een trekpop maken. Je weet wel, van verschillende onderdelen van karton, bij elkaar gehouden door splitpennen, die dan weer met een touwtje te bewegen waren. Een andere opdracht was: Een dominee op de preekstoel. Die opdracht stond in een lijst van 10 waaruit je kiezen kon en ik dacht: 'Dat kiest niemand!' De eerstvolgende zondag daarop zat ik zoals iedere zondag in de Maranathakerk aan de Hoornweg. Ik was op een leeftijd gekomen dat ik boven op de galerij mocht zitten. Dat houdt in dat je dan zonder begeleiding van je ouders bij de jongelui zat. Ik had vanaf de voorste rij goed zicht op het kerkorgel met daarvoor de preekstoel. Net zoals het kerkgebouw was de preekstoel achthoekig. Links zaten twee zilverkleurige trapleuningen naast het trapje dat naar de ingang van de preekstoel ging. Tijdens de kerkdienst bestudeerde ik nauwkeurig hoe de preekstoel er verder uit zag. Vader, die bijna altijd rechts in de achterste ouderlingenbank zat, keek regelmatig spiedend naar boven of ik wel op zat te letten wat de dominee allemaal stond te verkondigen. Het zal hem wel verbaasd hebben dat ik opeens zo aandachtig leek. De dagen daarop ging ik naar de Posthoek aan de Hoornweg want wanneer je iets nodig had om te knutselen moest je natuurlijk dáár wezen. Iedere oudere bewoner van Overschie heeft zijn of haar herinneringen aan deze geweldige winkel. Ze hadden er ook echt van alles! De eigenaar meneer Kleij, die altijd in een stofjas liep, wist in die bomvolle zaak alles haarfijn te vinden. Voor mijn preekstoelproject kocht ik karton, plakpapier met houtmotief, ijzerdraad voor het geraamte van de dominee en wat schuimrubber voor zijn lijf. Ik begon te tekenen, te knippen en te plakken. Wanneer ik even niet meer wist hoe het moest, keek ik de volgende zondag weer goed. Zo maakte ik een prachtige preekstoel met een mini-Bijbel en lampje, en een dominee die met zijn armen wijd zijn handen zegenend naar de gemeente uitstak. Hij had een zwarte toga aan en een brilletje van ijzerdraad op en zijn mond stond wijd open. Omdat natuurlijk niemand anders deze opdracht uitgekozen had en er dus niet vergeleken kon worden kreeg ik een dikke tien voor mijn knutselwerk.

Kom, ik zal maar eens een boodschappenbriefje maken. Ik schrijf op wat er nodig is: kattenbakvulling.