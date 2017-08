Ongeval door elektrocutie van Adrichemweg

OVERSCHIE - Vrijdagmorgen 28 juli omstreeks 10 uur kregen twee mannen van Stedin een ernstig ongeval. Ze waren aan het werk in een kuil aan de van Adrichemweg in het gras langs het fietspad, toen ze plotseling door de stroom getroffen werden. Er werd meteen groot alarm gemaakt. Politie, brandweer, twee ambulances en de traumahelikopter waren al snel ter plaatse. In allerijl werd de plaats van het ongeval afgeschermd met rood-witte linten en er werden hekken geplaatst. De ambulancemedewerkers kwamen snel met de AED's (Automated External Defibrillator) aangelopen die op de tweeslachtoffers werden aangesloten. Er werden witte zeilen gespannen waarachter de artsen uit de traumahelikopter meteen aan hun onderzoeken begonnen. Het bleek ernstig te zijn. Een man werd al snel in een ambulance gelegd en de tweede een paar minuten later in een andere ziekenwagen. Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Wijkagent Erwin Olsthoorn kon niet veel meer vertellen dan de omstanders.