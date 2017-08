Welkom in Overschie Ds. Marleen Blootens

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE - Vanaf 1 oktober heeft De Grote kerk weer een vaste dominee. De 35-jarige Marleen Blootens is 'beroepen' en heeft haar beroep aangenomen als dominee van De Grote Kerk in Overschie. Na het vertrek van dominee Wim Koerselman is deze plek weer vervuld.

Marleen Blootens begon op haar dertigste als dominee in de protestantse Elthetokerk. Dat is een actieve gemeente met opvallend veel jonge leden. Maar ook veel niet of andersgelovigen wisten de Elthetokerk te vinden. Na vijf jaar heeft Marleen deze Elthetokerk in de Javastraat in Amsterdam verlaten omdat Overschie dichter bij het werk van haar echtgenoot in Den Haag is.

Ds. Marleen Blootens maakt met deze stap een grote overgang naar vernieuwing in Overschie in een klassiekere kerk dan die in de Javastraat. Wij wensen haar dan ook heel veel succes als nieuwe dominee van De Grote Kerk. Doe je best Marleen Blootens en welkom in ons mooie Overschie.