Debbie Kleijn legt bijzondere momenten vast in Overschie

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE - ,,Sinds januari 2017 woon ik in Overschie en om mijn buurt beter te leren kennen ben ik foto's gaan maken en ik raakte niet uitgekeken", vertelt Debbie Kleijn. ,,Ik besloot om een jaar lang bijzondere momenten te gaan fotograferen in Overschie, zoals woningen, tuinen, mooie beelden in verschillende seizoenen en weersomstandigheden, maar ook fragmenten in de ochtend en in de avond. Aan het eind van het jaar heb ik dan een mooi archief aan foto's die een beeld doen geven van, in mijn ogen, een bijzonder Overschie en van dingen die regelmatig terug komen".

"Van oorsprong kom ik uit Goes", gaat Debbie verder. ,,Ik heb een tijdje in Delfshaven gewoond, maar met twee kleintjes was dat niet de ideale plek voor hun om op te groeien" Het dorpse van Overschie sprak mij enorm aan en zo kwamen wij in deze leuke wijk terecht waar ik het heel erg naar mijn zin heb met mijn gezin."

"Ik heb mijn opleiding journalistiek gedaan in Tilburg en ben eigenlijk filmmaker van beroep. Ik heb een aantal projecten gedaan waaronder een serie foto's van katten achter het raam en films van glazenwassers en wegwerkers. Deze foto's en films zijn te zien op mijn website: http://www.debbiekleijn.com/ De serie foto's van Overschie zijn te zien op Instagram: https://www.instagram.com/rotterdam_overschie_pictures/"

"Soms kun je een moment zien wat ook zomaar ineens weer weg kan zijn. Zo'n moment is uniek als het je lukt om het vast te leggen. Eigenlijk wil ik nog een beetje in de anonimiteit blijven, dus liever wil ik zélf niet op de foto. In de toekomst hoop ik er wél meer aandacht mee te krijgen maar voor nu zie ik het als een leerzaam project, gebruik van lenzen, licht etc. Ik vind het dan ook fijn als één van mijn foto's wordt gebruikt in de krant bij dit interview", aldus een bescheiden Debbie.

We besluiten om een fleurige foto in de kop te zetten met prachtige rode bloemen.