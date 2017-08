Openingstijden veranderen bij VraagWijzer

OVERSCHIE- Heeft u vragen of problemen en komt u er zelf niet uit? Dan kunt u terecht bij VraagWijzer, een gratis loket van gemeente Rotterdam. Bijvoorbeeld met ingewikkelde brieven, juridische kwesties, vragen over uw gezondheid of over geld. Vanaf 14 augustus zullen de openingstijden van de Vraagwijzer veranderen. Naast open inloopspreekuren, bieden we dan ook de mogelijkheid om een afspraak te maken met de vraagwijzerconsulent. Ook is er wekelijks een medewerker van de Vraagwijzer te vinden in het Prachthuis. Een afspraak kunt u maken via de website www.rotterdam.nl/vraagwijzer of via 14010. VraagWijzer Overschie is gevestigd aan de Burgemeester Baumannlaan 178. Open Inloop: maandag 9.00-12.30- dinsdag 9.00-12.30 en donderdag 13.00-16.30