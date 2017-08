OVERSCHIE- "Afgelopen zaterdag 12 augustus was de eindvoorstelling van ARTists Summer Academy. Vier weken lang hebben de kinderen uit Overschie twee keer in de week les gehad van professionele docenten dans, zang, animated art, rap, cartoons tekenen en theater. Naast dat de kinderen veel nieuwe dingen hebben geleerd hebben ze ook veel plezier gehad samen. De kinderen hebben zo genoten dat ze volgend jaar weer mee willen doen, sommigen willen er zelfs voor in Overschie blijven tijdens de zomervakantie. Like de Facebookpagina @ARTists Summer Academy om op de hoogte te blijven van de plannen van volgende zomer en de foto's en filmpjes van deze zomer vertellen hun eigen verhaal."