Klokgelui Wees niet te calculerend

OVERSCHIE- Ook mensen die niet dagelijks de bijbel lezen kennen wellicht het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging. Jezus zag een menigte hongerige mensen. Maar zijn helpers hadden maar vijf broden bij zich en twee vissen. Toch ze Jezus: geef de menigte te eten. En wat gebeurde? Iedereen kreeg te eten. Vijfduizend mensen staat er in de bijbel (Marcus 6). En na afloop bleef er nog flink over om verder te verdelen.

Over dit verhaal hadden wij in de kerk laatst een zogenoemd buurtgesprek. Bij zo'n gesprek komen mensen bij elkaar om ervaringen te delen en als het goed is ook iets te leren. Voor mij was het leerzaamst in dit verhaal dat de discipelen, de twaalf helpers van Jezus, eerst ook niet snapten wat hij aan het doen was. Vijf broden voor die menigte? Da's toch niet genoeg? Moeten we niet eerst ergens anders brood gaan kopen? Maar Jezus zei, doe nou maar wat ik zeg. Met de reeds genoemde afloop.

De les die daar voor mij inzit, is dat je niet altijd calculerend moet zijn. Je moet niet denken: laat ik die persoon nu maar niet op de koffie vragen want voor je het weet zit hij of zij hier elke week. Je moet niet denken: als ik mensen ergens mee bijsta, gaan ze vast meer vragen. Nee, gewoon doen, en wat er daarna gebeurt zie je dan wel weer. Als je het kunt, moet je het doen, zei een wijze vriend eens tegen me. Ook in de zakenwereld geldt dat. 'If you want to get things done, ask busy people' zei oud-KLM-baas Orlandini al.

Diezelfde houding heeft de kerk, zeker in deze tijd van het jaar, de adventstijd, waarin we uitzien naar de geboorte van het kerstkind. Hoewel je je soms afvraagt hoe ze het voor elkaar krijgen, is de kerk altijd gul en houdt ze in deze tijd open huis. Bij de lichtjesavond was u welkom, elke zondagochtend vanzelfsprekend, en ook in de kerstnachtdienst op kerstavond 24 december en op de zondagochtend erna, 25 december, in de zondagse dienst. De kerk calculeert niet, die stelt gewoon zijn deuren open. En uzelf hoeft ook niet te calculeren: gewoon een keer komen, zonder verdere verplichtingen.

Wubbo Tempel

vanuit de Grote Kerk

wwwprotestantsegemeenteoverschie.nl