Heel Holland Geeft

OVERSCHIE- Kunt u nog een kerstverhaal aan? Nee, u zit vol? U wilt even niet gourmetten, maar gourzonderen? Goed, dan zal ik het vooral over Oud en Nieuw hebben.

Kerst was toch al een beetje raar dit jaar. Het viel op een zondag, dus als je het in de kerk op kerstochtend wilde vieren, had je gewoon de wekelijkse zondagsdienst te pakken. Een beetje meer aangekleed, maar verder heel normaal. Het feest dat de winkels ervan willen maken, gaat aan mij grotendeels voorbij. Als kind hadden we cadeau's met Sinterklaas. Met Kerst waren de cadeau's voor mijn oma en broer die hun verjaardag vierden. Kerst met familie was: verjaardag vieren.

Maar goed, ik zou het niet over Kerst hebben. Laten we terugkijken op het afgelopen jaar. Zijn er dingen die u had willen doen, maar niet hebt gedaan? U hebt nog een paar korte dagen om daar iets aan te doen. Of u kunt het nieuwe jaar goed beginnen. Wat denk ik niemand spijtig zal zeggen, is: ik heb teveel gegeven. Tuurlijk, we vinden allemaal dat we teveel aan de belasting hebben gegeven. En aan verkeersboetes. Maar denk aan geld, tijd of aandacht die je gratis geeft, om niks anders terug te verwachten dan een goed gevoel. Kunnen we daar deze dagen nog iets extra's van geven?

Geld is het makkelijkste, als u dat over heeft: doe een gift aan bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds, voor natuur dichtbij en ver weg. Of aan Mercy Ships, waar vrijwillige doktoren gratis eenvoudige operaties uitvoeren in Afrika. Of dicht bij huis S.V. GIO, waar kinderen weer hoop en vertrouwen krijgen door te sporten en te leren.

Kunt u geen geld missen? Geef tijd en aandacht. Groet de parkeerwachter vriendelijk. Bedank eens een agent. Maak een praatje met iemand in een verzorgingstehuis. Koop een zak doppinda's en hang ze buiten het raam voor de vogels.

En heeft u al teveel gegeven? Geef dan uzelf iets. Een middagje Blijdorp. Een glimlach in de spiegel. Een avondje rustig op de bank zonder iets te hoeven doen.

Iedereen heeft iets te geven.

Eigenlijk is dat toch weer de kerstgedachte. En daar zou ik het niet over hebben. Maar Kerst wil het hele jaar doorgaan. Vrede op aarde. Dat het weer goed is tussen mensen onderling en tussen God en mensen. Dat klinkt als een goed voornemen. Lastig, maar goed. Ik wens u veel kerstzegen dit nieuwe jaar!

Maurits van Rees

Bethelkerk