Klokgelui Een nieuw jaar

OVERSCHIE- 2017 ligt voor ons, het ligt er als een onbeschreven blad. Niemand weet wat het ons brengen zal. Je kunt plannen maken en goede voornemens hebben, maar of het lukt om ze uit te voeren ? Ik zou nu heel wijze woorden moeten schrijven en mijn goede voornemens met u delen, maar mijn wijze woorden zijn onvindbaar evenals de goede voornemens . Snipverkouden was ik met een zeurende pijn boven mijn ogen en koud had ik het, heel koud. De verwarming op 21.5 graad, mijn dikste trui aan en nog bleven de rillingen komen en dan gaat het langzaam dagen: dit is foute boel, dan is je bed de allerbeste plek. Wonderlijk hoe de wereld gewoon verder gaat en totaal aan je voorbijgaat, ik kon er geen enkele interesse voor opbrengen. Voordeel was dat de kerstkilo's eraf vlogen, want ook je eetlust daalt naar een nulpunt. Vanmiddag rook de koffie weer lekker, de opgaande lijn is begonnen. En nu ligt daar nog steeds dat nieuwe net begonnen jaar en het stukje voor deze Klokgelui dat ik moet schrijven.

In de dagen voor Kerst zong ik Lied 601 uit het Liedboek voor de Kerken, met de zinnen "Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt". "Waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. " God, wanneer, wanneer zal dat ooit gebeuren, hier in Nederland, in de landen om ons heen, in alle landen van de wereld ? Hoezo waardig leven als je wordt uitgehongerd en je stad platgebombardeerd, hoezo je naam in vrede dragen als je nergens veilig bent ? Waar is het respect voor je leven als je nergens welkom bent en in een miserabel tentenkamp wordt opgesloten.

"Zal er ooit een dag van vrede , zal er ooit bevrijding zijn voor wie worden doodgezwegen en levenslang gebroken zijn ? " Zo begint Lied 462 uit datzelfde Liedboek en het eindigt met : "Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is zal een Kind ons komen redden dat het licht der wereld is. "

Mijn overtuiging is dat we vanuit dat geloof in 2017 waardig leven mogen en onze naam in vrede dragen. Laten we daaraan werken. Welkom komende zondag bij de Nieuwjaarsbegroeting na de kerkdienst .

Letty Pak

Grote Kerk Overschie

www.protestantsegemeenteoverschie.nl