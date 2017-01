Klokgelui Participatie

OVERSCHIE- Dat woord kunnen we onderhand wel dromen: overal moet geparticipeerd worden! Tja, de Koning is er mee begonnen In zijn troonrede in 2013 had Koning Willem Alexander het over De Participatiesamenleving. Participatie betekent Actief Meedoen, participeren is dus Actief Deelnemen. Dat wordt dus gevraagd aan grote en kleine groep mensen, ook aan individuele personen. Deelnemen is de boodschap. Maar…. lukt dat wel een beetje?

Welnu, de Koning bedoelde: maatschappelijk participeren. En dat houdt zoveel in als: we gaan als Overheid minder zorgen voor van alles en nog wat: de mensen moeten veel meer voor elkaar in actie komen. In modern Nederlands noemen we dat: Uitgaan van Eigen Kracht of Zelfredzaamheid. Ziek of gezond, oud of jong, kwetsbaar of weerbaar, Nederlandse achtergrond of niet-Nederlandse achtergrond: allemaal de participatiepot in! Want de verzorgingsstaat Nederland kan het allemaal niet meer betalen. We moeten de markt zijn werk laten doen: De Marktwerking!

Maar dat gaat natuurlijk ook regelmatig mis …. Er kwam een bankencrisisje overheen, er kwamen nogal wat mensen met meer vrije tijd dan ze lief was …. omdat ze werden ontslagen of zo. Er kwamen geen loonrondes meer. En degene die werk hebben moeten dat tot 67 jaar vooral vrolijk blijven doen. Och och, gedoe alom.

Maar ja, het huishoudboekje van de Overheid is natuurlijk ook begrensd. De bomen groeien ook daar niet tot in de hemel. Met gezond verstand snappen we eigenlijk best dat er iets moest gebeuren. Zijn er dan ook nog positieve dingen om hier in dit stukje te noteren?

Eigenlijk best wel. Ook al gaan er honderdduizend dingen niet lekker: we gaan wèl weer meer naar elkaar omkijken. Moeizaam, maar toch…! Er wordt weer wat gedaan in de buurt. Denk maar aan Opzoomer-activiteiten, of, zoals dat ook heet: Burgerinitiatieven. Die zijn heel goed voor de samenleving, voor de participatie. En nog zo één: Sport. En activiteiten voor ouderen, zoals dat in Plein 13 gebeurt, of in De Hoogenban, of in Stadzicht. Bewegen voor Ouderen . Of bij de beide Scoutinggroepen in Overschie (of waar dan ook!). Op de diverse clubs, zoals de CJV die binnenkort 100 jaar bestaat. Speeltuinen: Levenslust en Schiewijk. En bij de koren: Oost West Zingt Best, Fortissimo. Bingo. Klaverjassen. Samen eten, ergens. Of gewoon thuis, met vrienden. En dan is er nog de school.

De wethouder van maatschappelijke zaken heeft er ook nog één: alle ouderen die 75 jaar of ouder zijn moeten worden bezocht om met hen te bespreken of ze nog wel aansluiting hebben bij anderen, een netwerk, zoals dat heet. Centrum Jeugd en Gezin houdt de boel in de gaten waar het jonge gezinnen betreft. Route 33/WMO Radar is er voor het Welzijn voor Overschiese bewoners. Ouderencoaches, jongerencoaches, maatschappelijk werkers. En dan hebben we nog de kerken. Ook daar mag en kan je bij horen, meedoen, participeren. Je bent altijd welkom bij de vieringen, die ook iedere week in de Overschiese krant worden vermeld.

Ondanks dat het regelmatig mis gaat, moeten we zéker blijven participeren. Opdracht!Afgesproken?

Kees van der Meer

Grote Kerk Overschie