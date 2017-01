Het daagt weer in het oosten

OVERSCHIE- Sinds enige tijd werk ik in Oudewater (tussen Gouda en Utrecht). Als ik er 's ochtend heenrijd, moet ik steeds denken aan het gezang 'Nu daagt het in het oosten'. Ik vertrek meestal bij donker, en onderweg komt de zon tevoorschijn als ik net de laatste kilometers afleg naar Oudewater, op kronkelwegen langs brede watergangen, tussen de groene weilanden. Je ervaart dan de kracht van Gods schepping – wat is het toch prachtig allemaal, en hoe is het mogelijk dat dat allemaal zo kan bestaan.

Gods schepping heeft ook andere kanten. 'God gaat zijn ongekende gang, vol donkere majesteit'. Zo opent gezang 943, en de rest van de tekst is nauwelijks opbeurender. Waarom gaan er dingen mis? Waarom komt er een ziedende storm, waarom valt een boom op een auto? Wij protestanten zeggen dan dat we in een 'gebroken schepping' leven, niet perfect omdat de mens zelf al in het paradijs de dingen zelf in de hand meenden te moeten nemen.

De vraag is dan: in hoeverre verzet je je tegen die duistere kant van de schepping? Zelf heb ik dat een keer meegemaakt toen ik hardlopend langs de Schie vanuit het westen een enorm onweer zag aankomen. Je zag pikzwarte wolken, en steeds was er een bliksemflits die een weg naar een punt beneden zocht. Wat moest ik doen? Vertrouwen op God en doorrennen, hoewel de populieren langs de Schie uitstekende bliksemvangers zijn en mensen altijd worden gewaarschuwd niet onder bomen te schuilen?

Genoemde middag liep het niet uit op een climax. Het onweer schampte langs mijn route, en kwam niet dichtbij genoeg om echt gevaarlijk te worden. Maar ik was zeker bereid geweest de duistere kant van Gods schepping te ontlopen. Zelf ben ik weer zo geschapen dat ik daartoe in staat ben, denk ik dan maar. Waarmee ik bewaard werd, en nu dagelijks het werk van de Schepper in en rond Oudewater kan bewonderen. Het daagt weer in het oosten, het licht schijnt overal.

Wubbo Tempel

vanuit de Grote Kerk

wwwprotestantsegemeenteoverschie.nl