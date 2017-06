Klokgelui Wind, vuur en tongen

OVERSCHIE- In mijn 58 levensjaren heb ik van de christelijke feestdagen dat van Pinksteren het slechtst doorgrond. Kerst, met de geboorte van het kindje Jezus, ja dat kan iedereen wel volgen. Ook Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart zijn te begrijpen. Maar Pinksteren? Met de wind en het vuur, en de mensen die ineens in tongen (vreemde talen) spreken? De uitstorting van de Heilige Geest? Het wordt in de bijbel beschreven in het hoofdstuk Handelingen 2. Maar wat is dat uitstorten dan? En wat kunnen we er nu mee?

Mijn persoonlijke theorie is dat de wind en het vuur staan voor de natuurkrachten, de schepping zo je wilt. Krachten die je niet in bedwang hebt. Ze kunnen je helpen, maar ze kunnen je ook uiteindelijk machteloos doen staan. Die wind en dat vuur staan voor de aanwezigheid van God. Verderop in het zelfde hoofdstuk staat de uitleg van de apostel Petrus over Pinksteren. Petrus preekt daar en zegt: Keer je af van je huidige leven, bid tot God en de belofte zal je geschonken worden.

Keer je af van je huidige leven? Dat is voor veel mensen wel een beetje radicaal. Inclusief mezelf. De apostelen deden het natuurlijk wel, die gooiden hun visnetten opzij en volgden Jezus. En spraken in tongen zodat ook mensen uit andere volken ze konden begrijpen. Maar wij, in deze tijd? Ik denk nog steeds dat we wel een béétje in tongen kunnen spreken. Dat wil dan zeggen dat we ons best doen om andere mensen ons te laten begrijpen. En zelf ook begrip voor die ander op te brengen. Zonder zo'n goede intentie wordt het natuurlijk nooit wat.

En verder krijgen we de Heilige Geest. Uitgestort, over ons. Andries Knevel preekte vorige week in onze kerk, en hij zei heel praktisch: met Hemelvaart raakten we Jezus op aarde kwijt, en met Pinksteren kregen we de Heilige Geest er voor terug. Die Heilige Geest geeft ons de kracht op het goede te doen. Knevel verwees naar de brief van Paulus aan de Galaten waar staat (Galaten 5, vers 22) : 'De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' En dat hoeft dus niet allemaal uit onszelf te komen. De Geest helpt ons.

Wubbo Tempel

vanuit de Grote Kerk

wwwprotestantsegemeenteoverschie.nl