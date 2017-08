Klokgelui Nieuwe wijn

OVERSCHIE- Deze week ben ik in Biddinghuizen. U kent het misschien van pretpark Walibi of van Lowlands dat over een paar weken begint. In september ga ik er mee doen met de Mud Masters, een obstakelparkoers. Maar deze week is daar de New Wine zomerconferentie. Het heet zo, omdat er zogezegd nieuwe wijn wordt geschonken voor de kerk van nu. Je kan er inspiratie opdoen, zien en horen hoe het in andere kerken gaat, wat er speelt in christelijk Nederland, hoe anderen de goede oude boodschap van de bijbel praktisch handen en voeten geven in het Nederland van nu.

Een term die daar vaak valt, is het koninkrijk van God. God is de goede koning van de wereld, en hij wil op een goede manier over u en mij regeren. Het voordeel is: God heeft alles al. Alles is zijn bezit. Niemand kan hem dus omkopen of anderszins verleiden om partijdig te zijn. Hij heeft ons niet nodig. Jezus zei: 'Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan.' God schenkt nieuwe wijn. Niet de oude wijn waar we aan gewend zijn: leugentjes om bestwil, ons beter voordoen dan we zijn, alleen leven voor onszelf. Nee, nieuwe wijn van God als goede Vader, een God die ons wil liefhebben, vergeven, genezen, herstellen, heel maken, deel maken van zijn gezin, zijn koninkrijk.

Maar Gods nieuwe wijn in onze oude zakken, dat botst, dat scheurt. We zien hier en nu nog niet de volheid van zijn koningschap. Het kost ons tijd om vernieuwd te worden. Daarom zien we niet altijd veel van God. Het zou ons verblinden. Maar we mogen het wel verwachten. We mogen goede dingen van God verwachten, zonder te claimen dat alles hier en nu al helemaal goed komt. Ook in een leven met God kan er nog verdriet en pijn zijn.

Maar zijn koninkrijk breekt door en komt eraan. Zoek het eens op in een kerk bij jou in de buurt, je weet wel, zo'n gebouw waar allemaal oude zakken zoals ik rondlopen die langzaam veranderen in nieuwe zakken. De nieuwe wijn smaakt heerlijk. Proost!

Maurits van Rees

Nederlands Gereformeerde Bethelkerk

https://www.bethelkerkoverschie.nl