Klokgelui Maria Hemelvaart

OVERSCHIE- Halverwege de maand augustus, dinsdag de 15e , om precies te zijn, vieren we het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. De kerkklokken van de OLV Altijddurende Bijstand zullen daarom dan ook rond kwart voor elf luiden. Maria is een vrouw, moeder, waar niet zoveel van beschreven staat in de Bijbel. Ze was gehoorzaam toen de engel bij haar op bezoek kwam. Ze heeft beaamd: 'Mij geschiedde naar uw woord'. Ze is de moeder van Jezus geworden. Ze heeft het leven genomen zoals het kwam. Onder het kruis van Jezus staande, samen met Johannes, werd ook haar hart niet doorboord? De katholieke kerk heeft haar echter, in vele concilies, heel belangrijk gemaakt. Ze was de moeder van God, en de enige mens die zonder zonde was. De erfzonde bleef haar gespaard. Maria is een onmisbare vrouw; in de incarnatie van God in Jezus, als mens zijnde, heeft Hij onze zonden op zich genomen en de weg naar de hemel geopend. De weg die Maria naar de hemel heeft gevonden is daarmee ook voor ons, stervelingen, bereikbaar geworden. Maria ten Hemelopneming is de afsluiting van het aardse leven en het begin van haar 'voorspreekster zijn' in de hemel voor alle christengelovigen. Maria is niet alleen de moeder van Jezus, maar ook zijn beste leerlinge. Gelovigen mogen in haar voetstappen treden en Christus navolgen. Maar weet, dat dit niet betekent dat we veel moeten presteren. We mogen erop vertrouwen, dat wij in alle situaties en alle omstandigheden in ons leven, ons geborgen mogen weten in Gods hand. Hij zag neer op de eenvoud en nederigheid van Maria. Hij heeft haar begenadigd, hoog verheven boven alle mensen en in de hemel opgenomen. Het gebed tot Maria, de Moeder van God is het 'Wees gegroet'. Dit mag voor velen een grote troost betekenen, binnen de rijke devotie tot Maria.