Column Hacken kost ons allemaal geld

Door columnist Hannagnes Faber

OVERSCHIE- "Websites lease maatschappijen gehackt.". Zou dat dan de grote hoeveelheid inbraken in auto's in Overschie verklaren deze zomer? Het was schering en inslag bij ons in de buurt. Op de buurtapp kwamen met regelmaat berichten binnen over en foto's van auto's waarin was ingebroken. Vaak werden per nacht meerdere auto's te grazen genomen. En dat waren echt niet alleen maar lease auto's. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die hun huis hebben beveiligd met camera's. Met deze camerabeelden kan de politie hopelijk sneller daders aanhouden. Maar ook de alertheid van ons allemaal helpt daarbij. Let op verdachte auto's in de straat, noteer het kenteken of maak een foto en bel de politie. Beter een keer te veel gebeld (omdat het bijvoorbeeld om een agent in burger ging of een koerier die pakjes bezorgt) dan een keer te weinig.

Al die inbraken kosten enorm veel geld. Als het al gedekt is door de verzekering, dan betekent dat dat de premie omhoog gaat. Misschien niet direct je eigen premie, maar dan op termijn wel de algehele premie omdat de kosten voor de verzekeringsmaatschappijen toenemen. Voor lease maatschappijen is dat niet anders. Die berekenen de kosten ook door in de leaseprijzen. En dat terwijl ze op het punt van het datalekken de kosten hadden kunnen beperken door een betere beveiliging van die gegevens. Zouden leasemaatschappijen daar niet op afgerekend moeten worden? Moeten we niet toe naar een systeem waarbij boetes opgelegd kunnen worden in verband met deze lekken omdat er niet of niet genoeg is beveiligd, in plaats van alleen maar boetes als de lease maatschappij het lekken van data niet meldt? Want het kost onze maatschappij enorm veel geld, waar wij niets aan kunnen doen. En wij betalen linksom of rechtsom met elkaar die rekening.