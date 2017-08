Klokgelui Uitzending gemist …..

OVERSCHIE- Ja, ook in de Grote Kerk gaan we mee in de digitale ontwikkelingen. Al een behoorlijk tijdje trouwens. Als je op de site Protestantsegemeenteoverschie.nl klikt (ook te bereiken via Grotekerkoverschie.nl) dan kun je klikken op het kopje Dienst Live Volgen om op zondagmorgen 10 uur de dienst mee te maken. Daaronder zit ook nog een knop voor Uitzending Gemist en kan een eerdere dienst alsnog bekeken worden. Mooi hè?

Zo waren mijn vrouw en ik in Hongarije, in het zuiden tussen de wijngaarden, op een camping in Nagyvaty. Zondagochtend 23 juli hebben wij zo op die camping de dienst kunnen volgen die in de Grote Kerk plaats vond. Die dienst werd geleid door Martin Padmos, onze (tijdelijke) pastoraal medewerker, die daar een preek hield over de Arbeiders in de Wijngaard. Nou, mooi dus als je dan tussen de wijngaarden zit, op zo'n 1500 kilometers verwijderd van Overschie en je kunt dat op real time meemaken. En uiteraard ook via WhatsApp direct na de dienst reageren.

Die camera in de kerk wordt dan ook uiteraard bediend door één van de kerkgangers. Vanuit een vaste positie; je kunt dus niet met de camera gaan wandelen. Er wordt voor gezorgd dat de camera bijtijds de lucht in gaat, zodat mensen even mee kunnen kijken wie er de kerk binnen wandelt. En ook na de dienst, wanneer de meeste kerkgangers de voorganger een hand geven, wordt er met graagte thuis even meegekeken. Met name mensen die op de één of andere manier niet mee in de kerk kunnen komen vanwege bijvoorbeeld gezondheidsredenen voelen zich dan ook bijzonder verbonden bij de diensten op deze manier.

En ook het terugkijken van kerkdiensten is zeer gewild. Zeker in de vakantietijd wordt hier veel gebruik van gemaakt. En het zijn niet alleen de reguliere kerkdiensten die teruggekeken kunnen worden: ook rouw- en trouwdiensten kunnen worden opgenomen en (alleen indien daar belangstelling voor is) worden vastgelegd/teruggekeken.

In De Hoogenban zitten iedere zondagochtend enkele leden van de kerk die daar samen met ouderen ook de kerkdienst volgen, alsof ze er zelf bij zijn. Er wordt meegedaan met zingen, het gebed, geluisterd wordt er naar de preek en na afloop wordt er een kopje koffie gedronken met elkaar. Een aantal wat mobiele ouderen wordt opgehaald met de wijkbus om de dienst mee te maken in de Grote Kerk. Er wordt dus van alles en nog wat georganiseerd om een ieder die daar prijs op stelt in de gelegenheid te stellen om de wekelijkse kerkdiensten mee te vieren. We weten dat ook mensen verspreid over de hele wereld regelmatig de diensten in Overschie volgen. Geweldig toch? Kerkdiensten zonder grenzen. Je verbonden voelen met anderen. En dat is heel belangrijk.

Als u daar meer over wilt weten, meld het alstublieft. We hebben heel veel vrijwilligers die u graag verder wegwijs maken over het meekijken met onze kerkdiensten.

Kees van der Meer

Grote Kerk Overschie www.grotekerkoverschie.nl

CvdmOverschie@gmail.com