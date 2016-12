Theater Musica blijft voorlopig open maar toekomst onzeker

Verleden jaar had Rotterdamse Wethouder Adriaan Visser, Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport in theater Musica een informatiebijeenkomst over de toekomst van Musica. Visser vertelde aan de Gebiedscommissieleden dat er op zijn portefeuille bezuinigd dient te worden.

Door Ralph van Twist

OVERSCHIE- Door bezuinigingen van de gemeente Rotterdam zou Theater Musica worden verkocht en wellicht een andere invulling kunnen krijgen. Op 28 september verleden jaar had Rotterdamse Wethouder Adriaan Visser, Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport in theater Musica een informatiebijeenkomst over de toekomst van Musica. Visser vertelde aan de Gebiedscommissieleden dat er op zijn portefeuille bezuinigd dient te worden.

Over de wijktheaters in Rotterdam en waaronder Overschie zal volgend jaar worden beslist. Inmiddels zijn de bekende medewerkers van Theater Musica weg of hebben een andere functie gekregen. Onzeker is of het huidige cultuuraanbod voor theater Musica blijft of dat deze in de wijk verspreid gaat worden. Veel Overschieenaren zijn het beslist niet eens met deze plannen, zij vinden van het cultuuraanbod in hun theater Musica gewaarborgd moet blijven, er is al veel verdwenen op sociaal vlak in Overschie en ze vrezen ook voor de toekomst van de bibliotheek en het onlangs opgeknapte zwembad. Oud deelraadsvoorzitter en oud- politieke partijvoorzitter Belangen Overschie Co Eger heeft inmiddels een brief verstuurd op eigen titel naar de gemeente Rotterdam met het verzoek om theater Musica open te houden, dit naar aanleiding van veel Overschieenaars die hun ongenoegen bij hem kenbaar hebben gemaakt over deze bezuinigingsplannen en de daaraan gekoppelde uitverkoop van theater Musica.

Adviseur gemeente Rotterdam Irene Warbout vertelt:,, In 2017 is Musica gewoon open, doel van de gemeente is om de continuïteit te waarborgen. De gemeente Rotterdam beslist volgend jaar over de toekomstplannen voor de vijf wijkcentra, dus ook Musica. In februari zal het college van b en w zich erover buigen. In het tweede kwartaal van 2017 begint de zogenoemde subsidietender, waarop de kandidaten kunnen inschrijven. Voor de zomer 2017 maakt de gemeente de selectie van partijen bekend op basis van de subsidietender. Beoogde datum voor overdracht aan de nieuwe partijen is 1 januari 2018. Afhankelijk van de partijen is het mogelijk om wellicht eerder over te dragen''.

In een brief aan College van Burgemeester en Wethouders schrijft Co Eger:,,Naar aanleiding van de aankondiging van wethouder Eerdmans om de wijk Prins Alexander weer veiliger te maken en daarvoor budget heeft vrijgemaakt, is uiteraard een goede zaak, maar dit mag niet ten koste gaan van de wijktheaters die juist bijdragen aan een goede samenleving waarop wij heel zuinig moeten zijn! Het tegelijker tijd sluiten van een aantal wijktheaters omwille van bezuinigingen , is naar mijn mening en die van velen met mij, een onterechte beslissing. De wijktheaters zijn immers de plaatsen waar de bewoners elkaar ontmoeten bij activiteiten die daar worden verzorgd en derhalve de sociale contacten plaatsvinden, onmisbaar voor het goed functioneren van een wijk. In Overschie hebben wij één wijktheater waarin alle activiteiten plaatsvinden en de bewoners elkaar kunnen ontmoeten, een onmisbare voorziening voor de homogeniteit van de woongemeenschap''.

Co Eger vervolgt:,,Wij hebben het nare gevoel dat de vrijgemaakte financiële middelen voor de wijk Prins Alexander zijn vrijgemaakt met de financiële middelen, vrijgevallen door sluiting van de wijkgebouwen. Een waarschuwing aan uw college, wees zuinig op de activiteiten die in de wijkgebouwen plaatsvinden, omdat dit de enige plekken zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, buiten de kerkgemeenschappen. College en Wethouders moeten er voor waken dat andere wijken niet in een situatie belanden zoals die in Prins Alexander! Daarom doe ik, mede namens vele bewoners , een dringend beroep op u om het besluit," de sluiting van de wijkgebouwen" te heroverwegen en ongedaan te maken'' aldus Co Eger.