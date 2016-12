Gezelligheid met Pieken en Ballen in Grote Kerk

Kerstproductie van Jari Esbeukman kan niet meer stuk

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE – Zondagmiddag 11 december. Voor de Grote Kerk staan de fans van Jari Esbeukman al vroeg te wachten, ze komen van overal vandaan, ik hoor Harlingen, Zeeland, Maastricht, België en natuurlijk Overschie en omstreken. Velen zijn VIPS en hebben er alles voor over om een goede plek te bemachtigen voor hun idool. De Grote Kerk stroomt vol als de deuren open gaan. Geen plek blijft onbezet. De kleuren van de lampen en schijnwerpers zorgen ervoor dat de kerk bijna sprookjesachtig in een prachtige Kerstsfeer is omgetoverd. En dan kerkklokken die luiden om aan te geven dat de show gaat beginnen. Nathalie van Suijlekom kondigt aan: 'Geachte leden van de Staten Generaal'….luid gelach vanuit het publiek om haar vertoning die over moet komen alsof zij dronken is.

En dan begint het muzikale spektakel onder begeleiding van een 5 koppig live Pieken & ballen band en het achtergrondkoor Blendit zingt Jari Esbeukman de sterren uit de Hemel. Afwisselend met grappen en grollen waar je soms toch wel rode oortjes van kreeg nam Jari geen blad voor zijn mond. Hij was goed op dreef en het publiek enthousiast. Prachtige Kerst liederen volgden, maar ook andere bekende liedjes van Willeke Alberti zoals 'Telkens Weer', en 'Ik heb je Lief' van Paul de Leeuw. Ook niet mis een prachtig duet van Jari met aankomend talent Pieter van der Zweep, prachtig!

Na de pauze zat de sfeer er pas goed in, speciale gast op deze avond was niemand minder dan Henk Westbroek, voormalig frontman van Het Goede Doel. Henk was bij de verkeerde Kerk gearriveerd iets verder op zei hij, wist hij veel, maar daar vertelde ze hem dat daar alleen Bach werd gespeeld. Gelukkig was de goede kerk snel gevonden en zong Henk zijn welbekende 'Julia' en 'België' tot grote vreugde van het publiek die luidkeels meezongen. Henk kreeg een staande ovatie. Een geweldige middag vol entertainment met zang en cabaret, een bomvolle kerk met publiek hebben de pieken en ballen in de Kerstboom bij het altaar doen trillen in de Grote Kerk. Na afloop kon er nog even worden bijgepraat onder het genot van een drankje, het publiek heeft zichtbaar genoten van deze geweldige voorstelling, het was fantastisch!