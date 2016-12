Stichting Aureool raakt ateliers kwijt

'Kunstenaars hebben werkplekken nodig, zonder dat gaat het niet'.

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE – Al 25 jaar huren een groep kunstenaars een schoolpand aan de Parallelstraat in Rotterdam Overschie. Via een internetveiling is dit pand nu verkocht aan een particulier al moet de gemeente dit nog accorderen. Onderhandelingen bleven uit. Ik heb de wethouder ook inmiddels gesproken maar alhoewel hij begreep dat een en ander op weinig elegante wijze verlopen was, kan hij waarschijnlijk weinig doen. Wij schijnen nog wat jaren huurbescherming te hebben zegt Otto Egberts maar daarna is het over en uit. Voor mij zal dat mogelijk betekenen dat ik mijn oeuvre, voor zover nog in het atelier aanwezig, onderdak moet zien te krijgen of anders vernietigd zal moeten worden. Musea zoals Boymans van Beuningen, Het Westfries Museum en het Stedelijk Museum die werk van mij bezitten zullen misschien nog wel iets willen hebben maar toch zeker niet alles. Het zal voor mij waarschijnlijk een gedwongen einde van een lange loopbaan en werkzaamheid als kunstenaar betekenen.

De Gemeente wil van oude panden af en van kunstenaars, dat is ballast en niet kostendekkend. De subsidie voor kunsten is sterk verminderd en partijen zoals PVV en Leefbaar Rotterdam doen niet zo veel met kunst. Mijn pogingen om wethouders en raadslieden aan te schrijven heeft weinig tot niets opgeleverd. Het steekt mij dat de Gemeente niet rond de tafel is gaan zitten, het tijdsbestek was klein en dus was er geen ruimte voor onderhandeling, de veiling was er al, ja wat kun je dan nog doen? Het had allemaal anders gekund zegt Otto. Ik begrijp het allemaal wel, maar de manier waarop is niet helemaal netjes, niet écht elegant. Wij huren dit pand nu 25 jaar en werken hier met 7 beeldend kunstenaars die nu allemaal in het ongewisse verblijven, hoe gaat het verder?

Voor mij zit een zeer bescheiden Otto Egberts, niet zo maar een, maar een met prachtig werk en absoluut geen eendagsvlieg, Otto is al meer dan 33 jaar beeldend kunstenaar en is een leerling van de bekende Haagse kunstschilder Peter Blokhuis die ik persoon ken. Ik zou nog uren met Otto verder kunnen praten over kunst. Pas na aandringen wilde hij op de foto voor zijn geweldige werk, Otto is niet iemand die op de voorgrond wil staan, het is zijn passie om kunstenaar te zijn en dat is hij zéér zeker. Ik begrijp zijn dilemma maar al te goed, kunstenaars worden altijd een beetje minderwaardig bekeken en dat is jammer want kunst en cultuur vind ik persoonlijk is een deel van onze beschaving en dat zouden we moeten koesteren. Dankjewel Otto voor je gastvrijheid en je prachtige kunst boek met bijzonder werk van jou. Ik wens je alle goeds in de toekomst en naar ik hoop als blijvend kunstenaar waar wij nog lang van mogen genieten.