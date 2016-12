Kerstmarkt in Overschiese Dorpsstraat weer ongekend groot succes

'Overschie bij kaarslicht met Glühwein en Oliebollen'

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE – De jaarlijkse Kerstmarkt in de nostalgisch verlichte Overschiese Dorpsstraat was weer één groot succes. Meer dan 60 kramen met een groot assortiment Kerstartikelen en etenswaren waren rijkelijk aanwezig, veel Kerstzang, muziek, oliebollen en glühwein en kramen met de meest uiteenlopende zelfgemaakte producten. De prachtige Grote Kerk kreeg door de verlichting iets sprookjesachtig, bomen werden lila en sommigen groen. Aan de oude straatlantarens hingen Kerstkransen, de straat zelf doet mij altijd een beetje aan de Charles Dickens sfeer denken tijdens de Kerstmarkt. Het was weer erg druk, enthousiast publiek met kinderen, de Kerstmutsen opgezet en zichtbaar genietend van de sfeer. De draaimolen was er ook weer voor de kinderen en omdat er geen sneeuw is dit jaar werd die met grote spuiten de straat in gespoten waardoor iedereen toch met sneeuwvlokken op zijn of haar jas of in het haar in het rond liep.

De Kerstmarkt is ook altijd weer de plek waar je iedereen en soms na jaren weer tegen komt, oud Overschienaars, nieuwe bewoners, ze zijn er allemaal weer, leuke ontmoetingen en gezellige babbels onder het genot van een oliebol, warme chocolademelk of een broodje met lekkers van een van de gezellige kramen aldaar aanwezig. Prachtige koren die te beluisteren waren in de Grote Kerk, en een heuse Kerst karaoke met levende muziek bij de Hoge Brug, Kerst vieren met 't Bruggetje mede mogelijk gemaakt door de Gebiedscommissie.

Nog even langs het oude snoepwinkeltje en natuurlijk het Museum Oud Overschie. Daar werd om 20.00 uur de Overschieer van het jaar bekend gemaakt. Een geweldig orkest speelde daar prachtige Kerstmuziek, het wachten was op de uitslag. Kees van der Meer werd gekozen tot Overschieer van het jaar voor al zijn vrijwillige diensten na zijn pensionering en zeer terecht dacht ik zo..want wat is Overschie zonder Ome Kees?

Weer buiten langs de kramen nog even willen genieten van de warme intense sfeer, nog even langs die en o, ja nog even langs dat, eigenlijk willen we niet naar huis. Je zou willen dat het de hele avond door ging, de gemoedelijkheid, de warmte, de gezelligheid en vooral het liefdevol en hartverwarmend samen zijn.