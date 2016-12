Overschie maakt zich muzikaal op voor Kerstmis

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Vrijdagavond 16 december tijdens de Lichtjesavond zong in de Grote Kerk van Overschie koor Intercession onder leiding van Bernard Hoving bekende Kerstliederen. Iedere aanwezige kon naar hartenlust meezingen. Ook zong op deze avond weer het gelegenheidskoor dat gedirigeerd werd door Kees van der Meer, die later op de avond in het Museum Oud Overschie gekozen werd als de nieuwe Overschieër van het jaar 2016.

Zaterdagavond 17 december zong het Overschiese koor Fortissimo 'The Promise of Christmas' in de Grote Kerk van Overschie. The Promise is een kerstcantate van componist Dan Burgess en bevat fluweelzachte songs en heerlijke harmonieën, aan elkaar gesproken door korte vertellingen. Er werden tijdens het zingen afbeeldingen getoond op een groot scherm uit de kijkbijbel van Kees de Kort. Het was een gevarieerd programma, het koor zong de kerststerren van de hemel, gedirigeerd door de bevlogen dirigent Alejandro Orozco en begeleid door pianiste Selen Apaydin. De toegangskaartjes waren gratis en heel veel Overschieënaren hebben daar gebruik van gemaakt. Het was gezellig druk, iedereen genoot, was blij en opgetogen.

Zondag 18 december was er een Advent-Kerstzangavond in de Grote Kerk met samenzang, met medewerking van vier dames die samen Musica Sororum vormen, mannenkwartet Half Acht, Hugo van de Meij aan de vleugel en onze eigen organist Jan Teeuw aan het prachtige kerkorgel. Musica Sororum is een amateur-ensemble uit Zuid-Holland, bestaande uit zussen en schoonzussen. Organist Jan Teeuw is begeleider van het ensemble. De dames zingen niet alleen maar bespelen ook diverse muziekinstrumenten zoals de dwarsfluit, de blokfluit en soms op de panfluit. Er wordt vaak samengewerkt met pianist Hugo van de Meij.

Het mannenkwartet Half 8 komt uit Voorne Putten en geniet inmiddels grote bekendheid ver daar buiten. Ik was bijzonder onder de indruk van dit muzikale kwartet. Zij zingen vrijwel uitsluitend a capella en bij allerlei gelegenheden. Al met al weer een fijne muzikale zangavond. Zo maakt Overschie zich dus muzikaal op voor het komende Kerstfeest.