Overzichtstentoonstelling schilderwerk van Jacques den Hartog

OVERSCHIE- Museum Oud Overschie organiseert in de expositieruimte "De Melkfabriek" een tentoonstelling van teken- en schilderwerk van Jacques den Hartog. De opening van deze expositie zal op zondag 22 januari a.s. om 16.00 uur worden verricht door onze plaatsgenoot Wim Pijbes.

Jacques den Hartog werd in december 1880 geboren in Delfshaven en overleed in 1982, bijna 102 jaar oud. Hij was als kind een buurjongen van de in 1877 geboren Kees van Dongen. Den Hartog had geen gelukkige jeugd. Zijn moeder overleed al toen hij 7 jaar was en op zijn 13e verjaardag werd hij op straat gezet en moest hij verder voor zichzelf zorgen. Hij had allerlei baantjes zoals palfrenier op een rijtuig en als bediende in de toenmalige "Stadsdoelen". Als kind al bleek Jacques een grote drang tot en aanleg voor schilderen te hebben. Toen hij 18 was, kreeg hij onverwacht de kans om zijn talent verder te ontwikkelen. Dankzij een erfenis kon hij naar de academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam. Deze opleiding rondde hij in 1908 succesvol af. Den Hartog woonde van 1916 tot 1948 in Overschie. In die periode heeft hij full time als kunstschilder gewerkt. Hij schilderde vooral portretten, landschappen, stadsgezichten en stillevens. Hij was een geboren portretschilder met de gave om karaktertrekken van een persoon haarfijn weer te geven. Dat viel niet altijd in goede aarde bij de opdrachtgever!

Ook op de tentoonstelling zullen schilderijen van dorpsgezichten van Overschie te zien zijn, alsook portretten en bloemstillevens. De schilderijen van Den Hartog hebben op vele tentoonstellingen gehangen. Het schilderij "Zie de mens" hing ooit op een expositie over het symbolisme in het Louvre. Helaas is dat schilderwerk zoek geraakt. De expositie loopt van 22 januari t/m 14 mei 2017. Expositieruimte "De Melkfabriek" is te bereiken via Overschiese Kerksingel 1, 3043 BA Overschie Zie ook www.museumoudoverschie.nl