Poëtisch blik Jimi Ritfeld in de krant

OVERSCHIE- Aankomend talent Jimi Ritfeld zal vanaf volgende week voor de Overschiese Krant geregeld een poëtische blik geven op ons woongebied Overschie.

,,Jimi Ritfeld, dat is wie ik ben. Een geboren en getogen Overschieënaar dat is ook wie ik ben. Een jong beginnend schrijver is ook wie ik ben. En de Overschiese Krant biedt mij een unieke kans om al die dingen te combineren. Zodat ik mijn mede Overschieënaren een poëtische blik kan geven op de plek waar wij wonen: Overschie! Zodat wij allemaal kunnen inzien dat Overschie niet alleen mooi is. Maar ook een levendige en bruisende gemeenschap is''.