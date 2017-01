Terugblikken en vooruitkijken

De (vice)voorzitters van de gebiedscommissie, Fred Baartman, Anne Snoeck Henkemans en Jeroen van der Steen, kijken terug op 2016 en vooruit naar 2017. Wat is er gebeurd en wat komt er aan? De commissie hoopt dat er dit jaar ook weer veel succesvolle initiatieven worden ingediend.

In 2016 zijn de vijf prioriteiten op het gebied van luchtkwaliteit, voorzieningen, cultuur, armoede en veiligheid & buitenruimte bepaald. En daarmee is veel gebeurd. Bewoners hebben informatie geleverd en meegedacht over oplossingen. Het pilotproject Fijnstoffilter langs de A13 is gestart. Er wordt gesproken over de toekomst van de A13 en het Kleinpolderplein. De behoefte aan voorzieningen is gepeild en er is een analyse gemaakt van bestaande en toekomstige voorzieningen. Goed nieuws is dat het zwembad én de bibliotheek in Overschie blijven. De Cultuurprogrammaraad werkt aan een meerjarig cultureelprogramma. De buitenruimte en veiligheid staan volop in de aandacht. Er is voorlichting op scholen, er zijn pop-up-tafels en er is met bewoners geschouwd op donkere plekken. En op het gebied van schuldhulpverlening werken de Overschiese instanties nauw samen aan een optimale begeleiding.

Vooruitkijken

De gebiedscommissie heeft in december gereageerd op de evaluatie van het nieuwe bestuursmodel. Daarin onderzoekt de gemeente hoe het nieuwe model (veertien gebieden in plaats van deelgemeentes) bevalt en wat beter en/of anders zou kunnen. In Overschie werkt de commissie grotendeels in lijn met de aanbevelingen uit het rapport. De reactie van de commissie vertelt vooral het Overschiese verhaal. In februari gaan het college en de gemeenteraad verder met de reacties van alle gebiedscommissies. De gebiedscommissie gaat in 2017 door op de ingeslagen weg. Bijvoorbeeld met sport, een belangrijk onderdeel uit het gebiedsplan. De sportregisseurs, jongerencoaches, verenigingen en bewoners werken samen aan een goed gevarieerd sportaanbod. En via bewonersinitiatieven krijgen hopelijk ook dit jaar weer mooie sportplannen vorm. Sowieso is de commissie erg blij met alle bewonersinitiatieven die in 2016 werden ingediend. Het budget is goed en volledig gebruikt. De bewoners van Overschie lieten ermee zien dat zij graag actief werken aan een leuker Overschie.

De commissie verwacht ook veel van de Jongerenraad die komend voorjaar officieel wordt geïnstalleerd. De jongeren denken en praten mee met de commissie om Overschie op allerlei gebied leuker en interessanter te maken voor hen. De gebiedscommissie wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2017. De commissieleden kijken uit naar een mooi jaar met vele initiatieven en een goede samenwerking met Overschiese bewoners en ondernemers.