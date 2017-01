CJV 100 jaar in Overschie

Reünie 100 jarig bestaan: Zaterdag 18 februari a.s. om 14:00 in de Grote Kerk Overschie

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE – Op 18 februari is het 100 jaar geleden dat het CJV (Christelijk Jongeren Verbond) Overschie is opgericht. Een vereniging die al bijna een eeuw lang clubavonden organiseert voor kinderen en jongeren en jaarlijks een week kinderkampen organiseert naar Bladel. Er wordt die middag een reünie georganiseerd in de Grote Kerk en er worden ongeveer 200 (oud) CJV'ers van binnen en buiten Overschie verwacht.

Vandaag had ik een gesprek met een aantal oud en huidige bestuursleden in het clubgebouw aan de 2e Hogenbanweg 111 in Overschie. In het verleden was het CJV onderdeel van YMCA Nederland. Daar zijn we nu nog wel bij aangesloten zegt Penningmeester Monique de Hoog maar we doen er niet zo veel mee. De organisatie is in handen van 25 enthousiaste vrijwilligers. Velen van hen gingen vroeger zelf ook naar de club en zijn doorgegroeid tot leiding..

Al snel kwamen de enthousiaste verhalen los bij de aanwezigen tijdens deze bijeenkomst. Ineke Rodenburg is jaren lang leidster geweest van de meisjesgroepen. Het doet mij wel wat als ik dan zie dat kinderen die ik toen in de groep had later weer leiding zijn geworden. Zelf ben ik er al bij vanaf mijn 8e, ik heb geloof ik 1 jaar overgeslagen maar vanaf mijn 16e ging ik mee als leidster. De gezinnen waren groot en we hadden geen slaapzakken in de jaren 50. Mijn moeder naaide een laken en een deken dicht tot zak en we sliepen op strozakken die we eerst moesten vullen.

De gezinnen waren groot in die tijd met soms wel 5 of 6 kinderen in 1 gezin zegt Kees van der Kooij oud voorzitter uit de jaren 70. Mijn vrouw Jeanette van der Kooij van Willigen is ook leidster geweest. Ik herinner mij nog een verhaal van een meisje wat tijdens kamp altijd stapels post kreeg. Door de regen was het bij haar slaapplek een keer gaan lekken zodat alles nat was geworden inclusief haar kaarten en dat werd mij niet in dank af genomen. Ik moest meteen op rapport komen zegt Kees van der Kooij.

Het oudste lid is pas overleden, dat was Piet Graveland, hij is denk ik 102 geworden. Samen met Rien van der Kooij en Eike Speelman waren zij zo'n beetje de oprichters van het CJV, allen even oud en allen overleden.

Oud voorzitter Jaap van der Eijk uit de jaren 80 zegt vroeger gingen die kampen ook naar andere plaatsen maar de laatste 40 jaar naar Bladel. Er waren wel 6 clubs waaronder een tienersoos en 25 man leiding, best veel eigenlijk! Zo'n week kamp kostte vroeger 25 gulden, het 2e kind kreeg reductie. We gingen toen vaak op de fiets omdat dat goedkoper was. Nu is dat € 130 en we gaan met de bus. Er gaan nu ook kinderen van buiten af mee. Koken doen we altijd zelf zegt Monique de Hoog, we hebben daar een kookstaf voor.

In die tijd hadden wij ook een Kerstspel o.l.v. Ineke. De kinderen liepen met plastic bekertjes met een kaars erin en je hield je hart dan vast dat het maar goed mocht gaan zegt Kees van de Kooij.

Er was ook een Vlaggenlied, dat ging zo zegt Ineke:

Door hoge poorten van de dag

Is ingegaan de gouden zon

Wij hijsen samen onze vlag

Omdat opnieuw een dag begon.

Op dit moment is Kees van Vliet de huidige voorzitter en Pim van Oosterhoff de vice voorzitter. Wij organiseren filmavonden en met Pasen en Kerst zijn er ook altijd activiteiten. Er wordt gegeten, geknutseld, houden een vossenjacht met een thema ter afsluiting van het seizoen of er worden spelletjes gespeeld. Daarnaast is er een tienersoos en zijn er soosweekenden. De kampen gaan ook nog steeds door. Dit jaar gaan wij weer van 05/08/2017 t/m 12/08/2017. Aanmelden kan via onze website.

Oproep

Wij verheugen ons enorm op de reünie op 18 februari a.s. in De Grote Kerk, er zijn al aanmeldingen zegt Marijke Rodenburg. Hopelijk komen er met deze oproep in de Overschiese Krant nog meer bij. Mijn e-mailadres voor deze aanmeldingen is: marijke.rodenburg@gmail.com of via een aanmeldingsformulier op onze website: http://www.cjvoverschie.nl/