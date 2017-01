Zondagmiddaglounge Peter Dons in Theater Musica

OVERSCHIE- Peter Dons begon zijn muzikale carrière in 1979 en speelde in diverse bands. Na een periode van afwezigheid, startte hij in maart 2004 opnieuw en nu als zanger-entertainer. Door zijn jarenlange ervaring als leadzanger bij de band "De Rainbows" en de band "Moustache" op bruloften en partijen, kun je stellen dat hij menig feestje tot een succes weet te brengen. Het repertoire van Peter bestaat uit Nederlandse-, Duitse- en Engelse evergreens, maar ook zelf geschreven liedjes. De optredens van Peter zijn stijlvol, professioneel en ingetogen en het geluid is niet overheersend, waardoor het informele karakter van een optreden gewaarborgd blijft.