De Kunstjuf start schildercursus

OVERSCHIE- Als De Kunstjuf start Astrid van der Straaten, naast haar workshops, in februari met een schildercursus voor beginners. In deze cursus maak je kennis met olieverf, aquarelverf en acrylverf en alles wat je moet weten voordat je je kwast op papier kunt zetten. Deze cursus vindt plaats op vrijdagochtenden tussen 10.00-12.30 uur in haar zolderatelier aan de Rodenburgstraat. Kosten: 20 euro per les (exclusief materialen) Maximum aantal deelnemers: 4 Altijd al willen doen? Nieuwsgierig? Proefles om kennis te maken? Gewoon aanmelden via haar mailadres: astridvanderstraaten@live.nl Bekijk de website: www.astridvanderstraaten.nl