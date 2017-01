Expositie Havengezichten, geometrische figuren en portretten in Den Hoogenban

OVERSCHIE- Galerie Den Hoogenban toont tot van 14 februari tot 25 april het werk van de heren JP Carlier en Gyula Rajkovics. Het werk is elke dag te bezichtigen van 10.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen de expositie bekijken op de eerste, tweede en derde etage rondom de centrale hal van woonzorgcentrum Laurens Den Hoogenban. In het café kunt u terecht voor een lekker kopje koffie of thee. Laurens Den Hoogenban ligt aan de Van der Sasstraat 61.