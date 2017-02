OVERSCHIE- Zondag 5 februari gaat de maandelijkse Rondje Oud Overschie weer van start Vanaf 12:00 uur is o.a. het atelier van Harry van der Woerd aan de 2e Hogenbanweg geopend. Aanrader voor deze editie: Jeannette den Boer in Atelier Harry van der Woerd Smaakmakers' in Oud Overschie, willen hun inspiratie en alles wat er mee te maken heeft, tonen aan de buitenwereld. In 2011 is 'Rondje Oud Overschie' van start gegaan en is nog steeds volop in ontwikkeling en kan uitgroeien naar meer creativiteitsuitingen langs deze favoriete fiets- en wandelroute. Het aanbod is zeer gevarieerd. Zeker de moeite waard om iedere eerste zondag van de maand bij de deelnemers te gaan kijken.