Han van der Horst presenteert ‘Rotterdam, Bruid van de Maas’

OVERSCHIE- Er zijn veel boeken over Rotterdam geschreven maar iets handzaams was er volgens historicus en oud geschiedenisleraar Han van der Horst nog niet. Dus schreef hij zelf een boek over de geschiedenis van onze Maasstad voor een breder publiek. Hij had wel een boek van duizend bladzijden kunnen schrijven, zoveel is er te vertellen. Het werden er 350. 'Rotterdam Bruid van de Maas' is toegankelijk geschreven, met een schat aan informatie over de eerste bewoners, de opkomst van de stad, de onvrede tijdens de Napoleontische tijd, de enorme expansie aan het eind van de 19e eeuw. Natuurlijk komen de oorlog en de wederopbouw ook aan de orde. Kortom een compleet overzicht van de prehistorie tot nu. Zaterdag 1 april, van 11.00 u – 12.00 u is Han van der Horst bij boekhandel Bensmann & Blankstein te gast om zijn boek te presenteren. Gedurende 20 minuten vertelt hij de geschiedenis van Rotterdam in een notendop. Daarna kunt u vragen stellen en het boek 'Rotterdam Bruid van de Maas' laten signeren. De toegang is vrij, de koffie staat klaar en u bent van harte welkom. 'Rotterdam Bruid van de Maas' kost € 19.99. Als u het boek zaterdag 1 april koopt krijgt u het Boekenweekgeschenk van Herman Koch er nog bij.