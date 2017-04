Door: Rein Wolters OVERSCHIE- Een bijzondere en fraaie foto van minister-president drs. Joop den Uyl (1919-1987) en Bondskanselier Willy Brand (1913-1992) van Duitsland van een bezoek in 1973 in het Bundeskanzlerant in Bonn siert de omslag van het lijvige boekwerk 'Coalitievorming – Een vergelijking tussen Duitsland en Nederland'. Het is geschreven door politicoloog Peter Bootsma (1969), die sinds 1999 publiceert over de politieke geschiedenis van Nederland. Dit boek is tevens zijn proefschrift. Het is verschenen bij Boom uitgevers Amsterdam, waar eerder boeken van Boomsma zijn verschenen over de Molukse acties (2015) en als coauteur van de biografie van minister-president Dries van Agt.

In de naoorlogse periode duurde het vormen van een coalitie na de verkiezingen in Nederland gemiddeld twee keer zo lang als in Duitsland. Waar in Nederland de publieke discussie vooral ging over de vraag hoe de kabinetsformatie werd ingericht, was het proces van coalitievorming in Duitsland doorgaans geen onderwerp van discussie. Het ging daar niet zozeer over het hoe, maar over het wat van coalitievorming.

Wat wel overeenkomt is dat in beide landen steeds dezelfde factoren een rol spelen: partijen, programma, portefeuilleverdeling en personen. Door de naoorlogse coalitievorming voor beide landen op deze punten te bekijken, maakt Bootsma zichtbaar waarom het vormen van een regering in Nederland steeds ingewikkelder is geworden, terwijl in Duitsland gewoonlijk op de verkiezingsavond al duidelijk is welke coalitie er zal worden gevormd. Met Coalitievorming geeft de auteur een essentieel inzicht in het hedendaagse politieke klimaat van Nederland en Duitsland. Peter Bootsma (1969) is politicoloog en publiceert sinds 1999 over Nederlandse politieke geschiedenis. Dit boek is tevens zijn proefschrift. Eerder verschenen van zijn hand bij Boom Uitgevers 'Van Agt – Biografie' (2008) en 'De Molukse acties' (2015). ISBN 9789024405985, paperback, 543 pagina's, prijs: 34,90 euro.