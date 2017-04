Adri Troost laat het ‘kunstig vliegen’ boven Zestienhoven, Berkel en Bergschenhoek

OVERSCHIE- Bergschenhoeker Adrie Troost kent zijn woonomgeving beter dan wie ook. Niet echt vreemd. Hij vloog er jarenlang boven met een van zijn twee Cessna's vanaf Zestienhoven, later Rotterdam The Haque Airport. Hij verzorgde rondvluchten, maakte reclamevluchten met zo'n lange sleep en 'wipte' op verzoek even naar Noorwegen, Duitsland, Belgie of Frankrijk. Dat deed hij tussendoor zijn organisaties voor het Vara-songfestival op radio en tv en ook het vijftien jaar geworden Rotterdams Songfestival in samenwerking met (verdwenen) dagblad Het Vrije Volk. Sleepbootkapitein en Overschieër Frans Blijksloot (Franky Dublin) was een van de winnaars.

Zijn avontuurlijke leven heeft Adri Troost (80) op levendige wijze beschreven in zijn boek(je) 'Kunst en Vliegwerk', dat zaterdag 18 maart in een bijzonder gezellige sfeer is gepresenteerd in boekhandel Janneke in het centrum van Berkel. Het eerste exemplaar was voor Anky van Tatenhove, de charmante wethouder van onder meer WMO in Lansingerland. Ze zei er blij mee te zijn en stak Adri Troost een paar stevige en welverdiende veren op zijn denkbeeldige hoed voor zijn initiatief en moed om zijn leven op papier vast te leggen. Zijn schrijfdebuut had Adri drie jaar geleden met 'Met de muziek mee', zeg maar het eerste deel van zijn levenscyclus. 'Kunst en Vliegwerk' is het vervolg. Rein Wolters, een vriend van Adri sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, is een soort gangmaker voor Troost en werkte mee aan beide boeken. Deze zijn uitgegeven door Boekscout te Soest. Adri: ,,Zeker voor beginnende schrijvers is dit de beste uitgeverij die er is. Ze nemen het risico, steken hun nek voor je uit en begeleiden je vanaf het begin professioneel.''

Muziek en luchtvaart strijden bij Adri Troost om voorrang. Beide pijlers dragen de ruime ervaring en het vele plezier van zijn veelzijdige carrière. Zijn wieg stond tussen de akkers van Sommelsdijk. Van dit Zuid-Hollandse eiland steeg hij figuurlijk op. Letterlijk was dat met de RTM-toomtram naar Rotterdam naar het conservatorium. Klassieke vormen van muziek en vooral spelen op de gitaar maakte hij zich eigen. Als jong musicus besteeg Adri het podium. Met een tussendoor behaald vliegbrevet was ruim veertig jaar het luchtruim zijn domein. Organiseren van songfestivals bezorgde hem landelijke faam en naam. Samen met zijn humor is zijn dubbelleven opgetekend in 'Kunst en Vliegwerk' Adri Troost (1936) is veelzijdig en bovenal een aardig mens. Afwisselend actief met muziek of als piloot met de vliegerij op Zestienhoven. Zijn grote kennis van veel muzieksoorten gaf hem een plek in tal van orkesten, ook in dat van André Hazes. ISBN978-94-022-3406-0, prijs 16,99 euro, 90 pagina's met illustraties in pocketformaat..