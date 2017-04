Lekker uit eten bij Plein 13

OVERSCHIE- In Plein 13 is voortaan elke week op maandag en woensdag een leuke activiteit voor bewoners van Abtshove én uit de buurt. Stichting Activos tekent voor de organisatie. AnnaMarie ten Haken en Conny de Ruiter

bedachten voor dit jaar een mooi programma

Elke maandag is er 'Samen Tafelen'. Voor 6 euro krijgen de bezoekers een lekker eenpans gerecht voorgeschoteld. Ondertussen kunnen ze bijpraten en nieuwe contacten leggen. Op de eerste en derde woensdag

van de maand is er vanaf 17.00 uur 'Actief Tafelen', een uitgebreid driegangen diner voor 7,50 euro. En op de tweede en vierde woens dag is er 'Lunchen op het Plein', met een soepje of een tosti. Aansluitend is er

dan een informatiemiddag of excursie. Aanmelden voor alle activiteiten kan via de lijst bij het buffet van Plein 13 (Abtsweg 115) of via 06 824 600 68.