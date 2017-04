Koningsnacht en Koningsdag Overschie 2017

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Ook in Overschie wordt Koningsdag natuurlijk weer gevierd met dit jaar op woensdagavond 26 april voor het eerst een Koningsnacht programma. Vandaag sprak ik met Henk Alblas (voorzitter van Koningsdag Commissie Overschie) en met Ickmaris Clement (Bewonersorganisatie BOOS) over het programma. Koningsnacht begint met een gezellige lampion optocht met brassband La Negro die tijdens de optocht mee loopt en voor entertainment zorgt. De tocht begint vanaf het voetbalveld naast speeltuin Levenslust, er is een kleine pauze op het Saenredamplein en eindigt in het Sidelingepark. De lampionnen kunnen ook vooraf zelf worden gemaakt bij stichting United 010 aan de Delftweg 46. Ouders kunnen ook thuis samen met hun kinderen lampionnen maken zegt Ickmaris, dat kan bv al van een leeg melkpak. Daarna starten we een groots vreugdenvuur o.l.v. Scouting Starrenburg (Let op, onder voorbehoud als we daar de vergunning voor krijgen!) Aansluitend is er een open lucht dance party waar DJ Chetje13 die erg leuk is met kinderen ongetwijfeld de handen in de lucht en de voeten van de vloer weet te krijgen. Er zijn diverse drankjes, popcorn en suikerspinnen etc. Koningsnacht duurt tot 23.00 uur https://www.facebook.com/Chetje13/

Donderdag 27 april Koningsdag is de vrijmarkt al op 7.00 uur geopend in het Sidelingepark. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is er een gratis ontbijt voor 200 personen, 'op is op', aangeboden door PLUS Richard de Zoete. Tijdens het ontbijt treden de koren Fortissimo en Oost West Thuis Best op. Behalve de vrijmarkt zijn er nog meer leuke dingen te doen bv. Waterbal lopen in de singel en een klimmuur die wordt gesponsord door Rotterdam The Hague Airport. Na afloop krijgen de deelnemers een foto van de klimpartij. Er is de hele dag podiumprogramma met dansdemo's van de Overschiese Dansscholen en live muziek van diverse bands. Ook kan men deelnemen aan een workshop Capoeira. Vanaf 17.00 uur is er net als vorig jaar het eetplein "Overheerlijk Overschie' waar een aantal ondernemers hun lekkernijen aanbieden.

Er komen nog posters aan en het volledige programma volgt in de daarop volgende editie van de Overschiese krant. Maar voor nu is het leuk om te weten wat ongeveer de plannen zijn, aldus Henk Alblas en Ickmaris Clement. Zie ook de facebook van Koningsdag Overschie: https://www.facebook.com/KoningsdagOverschie/ en Stichting United010 https://www.facebook.com/Stichting-United-010-942815209140744/