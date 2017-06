Opera aan de Schie in Grote kerk tuin

OVERSCHIE- Stichting Grote Kerk Overschie brengt in nauwe samenwerking met Opera aan de Schie op vrijdagavond 9 juni een gratis voorstelling van Die Zauberflöte. Deze sprookjesopera van Wolfgang Amadeus Mozart, geschikt voor jong en oud, wordt volledig geënsceneerd uitgevoerd. Bij goed weer vindt de uitvoering plaats aan de waterzijde of bij minder goed weer in de kerk. Aanvang 20.00 uur, locatie open vanaf 19.30 uur. Vrij entree.