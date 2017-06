Door Rein Wolters

OVERSCHIE- Met '25 Eeuwen theologie' is in Nederland voor het eerst een overzicht van de geschiedenis van de theologie verschenen sinds het begin van de westerse cultuur. De auteurs laten daarbij zien hoe deze wetenschapstak een dialoog is tussen godsdienst, filosofie en cultuur. Het boek is verschenen onder redactie van Laurens ten Kate en Marcel Poorthuis bij uitgeverij Boom in Amsterdam.

Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd terug op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen van onze geseculariseerde cultuur.

'25 Eeuwen theologie' wil in deze behoefte voorzien en biedt een overzicht van de belangrijkste theologen en denkers over religie uit de westerse geschiedenis.

Aan de hand van oorspronkelijke theologische teksten, vertaald in het Nederlands, en korte toelichtende introducties maakt de lezer kennis met meer dan honderd denkers en de stromingen waarvoor ze staan.

Met de ideeën die deze denkers formuleerden en de discussies die ze in gang zetten, hebben zij de veelzijdige geschiedenis van jodendom, christendom en islam kritisch begeleid. Van de vroegste auteurs van de heilige boeken in deze religies voert dit boek via het denken over God en mens in de oudheid en de middeleeuwen naar de spannende rol die spirituele tradities blijven spelen in de moderne en hedendaagse tijd.

Alle belangrijke theologen komen aan bod, onder wie de twintigste-eeuwse vernieuwers Paul Tillich, Reinhold Niebuhr en Edward Schillebeeckx, maar ook denkers op het snijvlak met de filosofie zoals, Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino en Friedrich Nietzsche. Het boek verschijnt onder redactie van Laurens ten Kate en Marcel Poorthuis, beiden filosoof en theoloog. Ten Kate werkt als bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, Poorthuis als hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg School of Theology. Het redactieteam bestaat verder uit Welmoet Boender, Mirjam Elbers, Abdelilah Ljamai, Michiel Op de Coul en Rinse Reeling. Brouwer. Het 740 pagina's omvattende boek kost 39,90 euro. ISBN978.946105930.7.