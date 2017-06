Literatuur op een bijzondere plek tijdens het BoekenLab

Coen Simon (1972) is filosoof en een van de meest spraakmakende opiniemakers van dit moment. In zijn nieuwste boek Oordeel zelf krijg je als lezer originele en geestige handvaten om te overleven in een tijd waarin niemand hetzelfde wil zijn en iedereen hetzelfde doet. Foto: Io Cooman.

Coen Simon (1972) is filosoof en een van de meest spraakmakende opiniemakers van dit moment. In zijn nieuwste boek Oordeel zelf krijg je als lezer originele en geestige handvaten om te overleven in een tijd waarin niemand hetzelfde wil zijn en iedereen hetzelfde doet. Foto: Io Cooman.

OVERSCHIE – In samenwerking met de Overschiese boekhandel Bensmann & Blankstein presenteert kunstenaarscollectief Het Lab op 15 juni voor de eerste maal de literaire avond BoekenLab. In de huiskamer van Het Lab ontvangen we de twee schrijvers Coen Simon en Murat Isik. Zij presenteren hun nieuwste boeken, stellen elkaar vragen en discussiëren met het publiek. De avond wordt om 20.00 uur geopend door de dichter/spoken word artiest Mark Boninsegna.



Deze avond is georganiseerd in samenwerking met Stichting CultuurRijk Overschie. De toegang is gratis en is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gebiedscommissie Overschie en het snellolket Rotterdam Na afloop van het programma is er tijd voor een praatje en een drankje en kan men de boeken kopen en laten signeren. De avond duurt tot 22.00 uur. Het Lab, de oude technische school aan de Jan Steenstraat nr. 35. Ingang te vinden recht tegenover de Dirk v.d. Broek supermarkt aan de Jan Steenstraat 31 – 33.

Aanmelden facebook: Het Lab Overschie email: info@benbboeken.nl telefoon: 010-4158206