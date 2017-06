Door Rein Wolters

OVERSCHIE- Op 19 mei is bij Boom uitgevers te Amsterdam verschenen het diepgravende boek 'De vleugels van de adelaar - Duitse kwesties in Europees perspectief'. Het geschreven en samengesteld door Hanco Jürgens en Ton Nijhuis (redactie). De Duitse politiek staat constant onder hoogspanning. Bij elke grote verandering in de internationale verhoudingen zijn de ogen op Duitsland gericht. Of het nu gaat om de vluchtelingencrisis, Brexit of de verkiezing van Donald Trump. 'De vleugels van de adelaar' bekijkt op innemende wijze de recente geschiedenis van het land. Van het 'nieuwe' Berlijn tot aan de spanningen tussen Oost- en West-Duitsland, van de Frans-Duitse as tot aan de verhoudingen met Nederland.

Steeds opnieuw moest de Duitse politiek oplossingen zoeken voor structurele problemen, die diepe sporen in de samenleving trokken. Bijzondere aandacht is er voor de crisis van de volkspartijen, de felle debatten over immigratie en integratie in Duitsland en voor de wederopstanding van de Duitse economie. Het Duitsland Instituut Amsterdam biedt met dit boek een actueel en handzaam overzicht van de recente geschiedenis van Duitsland. Onder redactie van Hanco Jürgens en Ton Nijhuis neemt een team van vooraanstaande auteurs onder wie Luuk van Middelaar, René Cuperus en Michèle de Waard ieder een onderdeel van de spraakmakende geschiedenis van de afgelopen vijfentwintig jaar onder de loep. Hanco Jürgens en Ton Nijhuis zijn verbonden aan het Duitsland Instituut, het kenniscentrum in Nederland over het moderne Duitsland. Dit boek is verschenen ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het instituut. 'De vleugels van de adelaar. Duitse kwesties in Europees perspectief' telt 250 pagina's in paperback en kost 20 euro, ISBN 9789024405954.