Galerie de Kunstkop bestaat 10 jaar

OVERSCHIE- Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat Galerie de Kunstkop, het atelier en de galerie van beeldend kunstenaar René Jacobs uit Overschie, zijn deuren opende in Delft. Rene Jacobs heeft deze mijlpaal aangegrepen om een feestelijke expositie te organiseren met, zoals hij het zelf omschrijft, "enkele van de hoogte- en dieptepunten" van de afgelopen jaren en zijn meest recente kunstwerken.

In de tien jaar dat René Jacobs aan de weg timmerde heeft zijn stijl enkele opvallende veranderingen door gemaakt. Toen hij begon bestond zijn werk vooral uit grote, met olieverf geschilderde doeken die gebaseerd waren op de meesterwerken uit de Gouden Eeuw. Later is hij er toe overgegaan om enkele van deze ontwerpen te laten schilderen door een team kunstenaars uit China. Een grote omwenteling en één van de dieptepunten was de kredietcrisis die wereldwijd de economie in een diepe recessie stortte en de markt voor kunstwerken ingrijpend en permanent veranderde. Het is in deze tijd dat René Jacobs zijn mixed media werken begon te maken: gedetailleerde, vrolijke en vaak grote kunstwerken die in de computer ontworpen zijn en deels uit op doek gedrukte details bestonden en deels geschilderd waren. Vaak hadden deze werken raakvlakken met de actualiteit wat als neveneffect had dat zijn werken regelmatig de kranten haalden. Rond 2014 ebden de gevolgen van de kredietcrisis langzaam weg maar namen de zorgen rondom het milieu en de klimaatveranderingen steeds verder toe. Bovendien werd Zuid Holland in steeds rapper tempo volgebouwd met Vinexwijken, bedrijventerreinen en snelwegen. Het inspireerde hem tot het maken van zijn INTERVENTIONS serie. Rene Jacobs kocht bestaande kunstwerken op veilingen en antiekmarkten; landschapjes, boerderijtjes, zeezichten. Op deze kunstwerken schilderde hij vervolgens fly-overs, fabrieken, reclameborden, Mac Donald's filialen om ze aan te passen aan de moderne tijd. De schilderijen uit de INTERVENTIONS serie zijn nog altijd een succes en zijn inmiddels verkocht in meer dan dertig landen over de hele wereld. Het lijkt erop dat René tegenwoordig terugkeert bij de stijl waarmee het ooit allemaal begon: het landschap.

Daarnaast is René Jacobs onlosmakelijk verbonden aan de Museumnacht Delft als de initiatiefnemer en mede organisator. Het evenement met jaarlijks duizenden bezoekers heeft het culturele klimaat in Delft veranderd en musea, theaters, galeries en andere culturele organisaties dichter bij elkaar gebracht. Niet alle hoogte- en dieptepunten waren gerelateerd aan beeldende kunst. Één van de grootste dieptepunten was de diagnose nierkanker in 2008. Na een zware operatie en revalidatie heeft hij deze ziekte overwonnen. Het heeft ook geleid tot één van zijn hoogtepunten in 2016 toen hij deelnam aan Swim to Fight cancer en daarbij maar liefst eur 5,000 bij elkaar zwom.

Reden genoeg om op zaterdag 17 juni vanaf 14:00 de overzichtstentoonstelling "Galerie de Kunstkop 10 jaar" te bezoeken. Uiteraard zal de kunstenaar zelf ook aanwezig zijn met zijn in eigen woorden "obligate geklets en zelfingenomen praatjes". Meer informatie is te vinden op de website: www.galeriedekunstkop.nl.