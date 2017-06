Hugo Borst en Tjeerd Langstraat signeren bij Boekhandel Bensmann & Blankstein

OVERSCHIE - Tjeerd Langstraat, die opgroeide in Overschie, is een nieuw Rotterdams schrijftalent. Vanwege zijn liefde voor snowboarden, outdoor sport en reizen is hij als schrijver in de reisjournalistiek terecht gekomen, maar Tjeerd schrijft ook spannende boeken. Zijn eerste thriller 'Villa Gladiola' werd door lezers erg goed gewaardeerd. Hij won er onder andere de Publieksprijs Schaduwjury 2014 mee. (Lezersjury - prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut). De verwachtingen van zijn nieuwste thriller 'Eeuwig Donker' zijn dan ook hooggespannen. Speelde 'Villa Gladiola' zich af in Nijmegen, plaats van delict in 'Eeuwig Donker' is Rotterdam. Het is een actuele thriller over de schimmige wereld van de mensenhandel. Twee loverboys zijn op gruwelijke wijze vermoord. Hebben twee uitgebuite meisjes iets met het misdrijf te maken? U kunt het zelf lezen. Omdat de signeersessie midden in 'De Spannende Boekenweken' valt krijgt u het boek 'De Vrouw in de blauwe mantel' van Deon Meyer cadeau bij aankoop van Tjeerds of een ander boek boven de € 12.50. Tjeerd Langstraat signeert zaterdag 17 juni van 11.00 u – 12.00 u bij boekhandel Bensmann & Blankstein. U bent van harte welkom op de koffie bij Tjeerd. 'Eeuwig Donker' kost € 19.95

Ach Moedertje

Anderhalf jaar geleden was Hugo Borst al bij de Overschiese boekhandel Bensmann & Blankstein te gast om het boek Ma te signeren. De mensen stonden toen in de rij voor een handtekening. Op zaterdag 17 juni van 14.00 u – 15.30 u is bekende Rotterdamse schrijver en sportjournalist weer present, ditmaal om zijn nieuwste boek 'Ach, moedertje' extra aandacht te geven. 'Ach, moedertje' is het vervolg op 'Ma' en is gebaseerd op de gelijknamige wekelijkse kroniek in het AD. Van heel dichtbij schrijft Hugo Borst over zijn moeders achteruitgang en haar leven in het verzorgingstehuis. Elke week gaat hij trouw bij haar op bezoek en zittend aan haar zijde vraagt hij zich af wat er van haar leven nog over is. En zoals u weet maakt Hugo Borst zich enorm kwaad over de veel te grote werkdruk van de verzorgenden in het verpleeghuis en de arrogantie van de zorgbestuurders. In zijn manifest 'Scherp op ouderenzorg' maakte hij zich hard voor verbeteringen. Mocht u Hugo Borst de vorige keer gemist hebben of vindt u het leuk hem nog een keer te ontmoeten, dan bent u van harte welkom, voor koffie, een handtekening en een praatje. Zaterdag 17 juni: 14.00 u – 15.30 u Hugo Borst bij Boekhandel Bensmann & Blankstein, Burg. Baumannlaan 163 a, tel: 010 -4158206. www.benbboeken.nl 'Ach, Moedertje' kost € 17.50