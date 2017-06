Opera ‘Die Zauberflöte’ zorgde voor een magische sfeer aan de Schie

Door Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Vrijdagavond werd bij de Grote Kerk in de open lucht aan de Schie de Opera 'Die Zauberflöte' van Wolfgang Amadeus Mozart uitgevoerd door 'Operastudio Hojotoho' o.l.v. Wiebke Göetjes, in samenwerking met 'Opera aan de Schie'. De initiatiefnemers van dit geweldige gebeuren aan de Schie waren Freek Weggeman en Kees van der Meer van Stichting Grote Kerk Overschie met heel veel hulp van vrijwilligers. Wiebke Göetjes werd geboren in Monnickendam. Zij studeerde aan het Conservatorium van Utrecht en deed tegelijkertijd de operaklas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarna volgde ze privélessen bij Cristina Deutekom. Na haar eindexamen werd Wiebke meteen gecontracteerd voor de rol van Carlotta Giudicelli in de Nederlandse productie van The Phantom of the Opera, een rol die zij twee jaar lang vertolkte. Daarna volgde de hoofdrol in de Aida van Verdi, en talloze hoofdrollen in Italiaanse en Duitse opera's, zoals Nabucco, Turandot, Tosca, Madame Butterfly, Die Walküre, Tannhäuser, Fidelio, Ariadne auf Naxos en Der fliegende Holländer. Wilma Göetjes heeft nu de algehele leiding over Operastudio Hojotoho met beginnende professionals en steengoede amateurs.

De opkomst was groot, er moesten zelfs stoelen worden bijgezet, het prachtige weer en de perfecte locatie in de open lucht zorgde ervoor dat 'Die Zauberflöte' letterlijk en figuurlijk zijn magische krachten deed uitvoeren, het publiek was in de ban. Het schouwspel in 2 bedrijven gaat over Prins Tamino die voor de weduwe 'De koningin van de nacht', op zoek gaat naar haar dochter Pamina, die door de priester Sarastro gevangen wordt gehouden. Als die gevonden wordt blijkt Sarastro haar weliswaar gevangen te hebben, maar met als doel om haar te bevrijden uit de macht van haar overheersende moeder. De moeder probeert haar dochter aan te zetten tot moord op Sarastro maar die doorziet het complot en de Koningin wordt terug gestuurd naar de Nacht. Tamino en Pamina worden uiteindelijk met elkaar vereeuwigd en gaan deel uit maken van de ingewijden in de tempel der wijsheid: de zon komt op en het licht verdrijft de duisternis.

Na de pauze werd de opera verder gespeeld in de Grote Kerk waar de betovering van 'Die Zauberflöte' nog altijd zijn succes had. Een daverend applaus en een staande ovatie voor dit geweldige gezelschap volgde en geheel terecht. Het was een prachtig schouwspel, zowel buiten als binnen en een zeer uniek gebeuren in Overschie aan de Schie.

Spelers: Tamino - Jeroen Bik tenor, Pamina - Mirjam Lo Tam Loi sopraan, Papageno - Jaap de Jonge bariton, Papagena - Astrid Vreeken sopraan, Königin der Nacht - Marieke Viveen sopraan, Sarastro - Hans Ritman bas/bariton, Monostatos - Ted van Amsterdam tenor, 1e dame - Willemien Zwart sopraan, 2e dame - Antoinette Stevens mezzosopraan, 3e dame - Tanja van der Werve alt/mezzo, 1e knaap - Jeanette van den Berg sopraan, 2e knaap - Martine van den Berg sopraan, 3e knaap - Avi Green mezzosopraan, Pianist - Gilbert den Broeder

http://www.hojotoho-operastudio.nl/

http://www.wiebkegoetjes.com/