‘Weg Weeze’, de bijzondere belevenissen van Joop Verhage

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE -Zaterdag 5 augustus was Joop Verhage in Overschie om zijn boek 'Weg Weeze' te signeren bij Verhage Overschie. De markante man met een zonnige gele bril op vertelde zijn belevenissen deze middag in het bijzijn van zijn vrouw Mariëlle en broer Pim Verhage. "Ik ben samen met mijn broer Pim 50 jaar geleden een snackbar begonnen in de Sikkelstraat op Rotterdam Zuid, vertelt Joop Verhage… Die snackbar, dat is een beetje uit de hand gelopen want er zijn nu 68 Verhages. Mijn broer Pim en ik vonden het tien jaar geleden welletjes en toen hebben wij de boel over gedaan aan franchisenemer Tom Bijl." "Ik ben nu een jaar of tien gepensioneerd en mijn broer hetzelfde. Een jaar of vier geleden besloot ik een Europese Culturele reis te gaan maken op mijn brommer en zo gezegd, zo gedaan". "Ik ging naar Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Noord Italië, ik had een hele rit uitgestippeld.. alles op de brommer. Het boekje 'Weg Weeze' is eigenlijk een soort van terug kijken op mijn leven, bepaalde passages zijn om het vooral ook leesbaar te houden af en toe ook wel spannend." Die rit is niet zo vlekkeloos verlopen als ik gehoopt had omdat er allerlei dingen zich voor deden onderweg die ik niet ga verklappen maar die wél tot nieuwe inzichten hebben geleid. Mooie dames ben ik ook tegen gekomen, maar je moet het boek maar gewoon lezen…

Op wat voor brommer reed u? "Gewoon op een opgevoerde brommer 90cc, ik weet niet of dat u wat zegt maar brommers zijn 50. Maar voor die reis heb ik er wat sterkers op laten zetten om meer vooruitgang te kunnen boeken, vooral in de bergen." Het was heel leerzaam, ik ben ook in Wenen geweest, musea bezocht, allemaal erg leuk. Ik zou het zo weer doen. Alleen zou ik het dan wat comfortabeler doen.

Hoe zou u dan gaan reizen? "Eigenlijk net zo weer, met de brommer." Maar stel dat de brommer weg valt, wat zou u dan kiezen als vervoermiddel? "Nou voor wandelen ben ik te oud, maar dan zou ik een elektrische fiets nemen."

Bent u alleen op reis geweest? "Ja, volstrekt alleen, anders kun je het niet op schrijven, je moet s avonds rust hebben. Zo is mijn boek 'Weg Weeze' ontstaan. Ik heb ook wekelijks een stukje geschreven (die staan ook in het boekje) en die werden dan geplaatst in 'De Oud Rotterdammer' die nu ook het boek heeft uitgegeven. Mijn kinderen zijn 20 en 22 jaar en je weet maar nooit hoe het loopt, maar dan hebben ze later iets om op terug te kijken wat papa heeft gedaan." Ze zullen dan wel op hun voorhoofd tikken en denken: "Die man was niet goed wijs." Het boek is een maand geleden uitgekomen en ga ze nu bij alle Verhage restaurants in Rotterdam signeren. Daar is onze naamsbekendheid sowieso groter en ik ben natuurlijk ook een Rotterdammer. Ik ben geboren in Blijdorp, althans niet in de dierentuin maar een stukje daarnaast.

"Het geschreven woord was mij altijd meer waard dan het gesproken woord. Ik heb een soort voorliefde voor mooi taalgebruik. Met schrijven ben je gedwongen eerst na te denken, dan doen we vaak met spreken niet."

"Ik ben heel blij met mijn boek en dat het voor later is vastgelegd voor de kids. Ik moet nu wel verder zoeken naar een andere vorm van vertier. Ik schilder, portretten en modellen, daar heb ik tot nu toe nog weinig tijd voor gehad maar dat ga ik weer oppakken. Verder zit ik nog op boksen in de Pootstraat bij Boksclub 'The Dutch Windmill' in Crooswijk, dat sla ik voor geen goud over. Dat is zo leuk en het is voor boven de 55 jaar om lid te mogen worden. Daar kom ik de week wel mee door. Ik ben een gelukkig mens."

Het boek 'Weg Weeze' is uitgegeven door 'De Oud Rotterdammer' https://www.deoudrotterdammer.nl/ en is daar te bestellen voor € 14,95 of verkrijgbaar bij Snackbar Verhage aan de Burgemeester Baumannlaan 123A in Overschie en bij alle Verhage snackbars in Rotterdam.