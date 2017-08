De zin en onzin van management-ideeën

OVERSCHIE- Pas wanneer je weet hoe een idee tot stand is gekomen, kun je beoordelen of en wat je er als manager of organisatie precies aan hebt. Vanuit die gedachte schreef Heusinkveld zijn boek De management-ideeënfabriek. Hij gaat daarin allereerst in op de vraag wat een managementidee eigenlijk is. Aan de hand van de bekendste managementideeën laat hij vervolgens zien hoe ze zijn ontstaan, door wie ze zijn ontwikkeld en waarom sommige zo populair zijn geworden onder managers. Zo leert de lezer kritisch kijken naar al die managementideeën en is hij ook beter in staat zijn eigen ideeën te scherpen. Deze kritische kijk zal uiteindelijk bijdragen aan een betere reflectie over de feitelijke bruikbaarheid van managementideeën en de zin en onzin van management in het algemeen. De management-ideeënfabriek is een must read voor iedere manager die zich graag laat leiden en verleiden door managementideeën of er juist wars van is. Maar ook consultants, politici en bestuurders die voortdurend met nieuwe managementideeën worden geconfronteerd kunnen hun voordeel doen met de inzichten van Heusinkveld. Deze inzichten zijn voor een groot deel gebaseerd op de concrete praktische ervaringen en zienswijzen van ervaren managementgoeroes en organisatieadviseurs; mensen die al jarenlang betrokken zijn in de ontwikkeling van nieuwe managementideeën.

Stefan Heusinkveld is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Management en Organisatie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de aantrekkingskracht van goeroes en hun ideeën.

Boom uitgevers Amsterdam, ISBN 9789024404414, 200 pagina's, € 22,50