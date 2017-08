Muziekmiddag met Agua Azul in Den Hoogenban

OVERSCHIE- Agua Azul heeft een breed repertoire van jazz, samba, Latijnse muziek, easy listening liedjes, maar ook bekende Nederlandse meezing liedjes van vroeger! Tijdens hun optreden hebben zij een zeer goede interactie met het publiek vanwege hun enthousiasme, kleine instrumenten uit te delen en de mensen actief mee te laten doen.

Zaterdag 19 augustus van 14.00 - 16.00 uur op het Plein van Den Hoogenban Het Ontmoetingsplein is geopend vanaf 13.45 uur, wij vragen u voor deze tijd te wachten bij de receptie! Voor de muzikale middag kunt u een toegangsbewijs kopen in de winkel van Den Hoogenban à € 5,-. Daarbij is één kop koffie of thee en een drankje inbegrepen. Ook kunt u een consumptiebon kopen voor een portie bitterballen voor in de pauze. Deze is wederom te verkrijgen in de winkel. Voor de overige dranken kunt u pinnen in het café of een consumptiestrippenkaart à € 10,- kopen in de winkel.