Verwonder Overschie bruist tijdens Open Monumentendag

OVERSCHIE- Op 9 september bruist het in het oude centrum van Overschie vooral in en om de Grote Kerk en het Museum Oud Overschie van cultuur. Wat voor soort festival vind je het leukst? Muziek, theater, eten en drinken… op Verwonder Overschie vind je dat én meer. Film, muziek, poëzie, dans, beeldende kunst, (kinder)theater: noem maar op.

Het gratis festival voor alle leeftijden is tegelijk met Open Monumentendag, maar naast historische plekjes kom je veel meer tegen om je over te verwonderen. Bijvoorbeeld free runners die de Grote Kerk benutten als ren-, spring- en klimparcours en belevingstheater op een historisch schip. Vervolgens stuit je ergens op een opera-act of een dame die op een paarse harp speelt. Dorpsomroepers kondigen deze gebeurtenissen aan zoals vroeger gebeurde. "Boeren, burgers en buitenlui!", beginnen ze steeds. Want zo luidt dit jaar het thema van de Open Monumentendag.

"Er is zoveel talent in Overschie", vertelt initiatiefneemster Thérèse Osseweijer. "Dat willen we naar buiten brengen en laten zien. Daarom is er in de programmering van het festival ook een open podium opgenomen. Superleuk om te kijken wie daar gebruik van gaan maken en wat dat gaat doen. Kom maar op!" Verder zijn er in de boomgaard veel verschillende kinderactiviteiten zoals improvisatietheater, kinderschmink, knutselen en andere activiteiten met United 010 en de scouting. Ook kunstenaars uit Overschie worden zichtbaar tijdens het festival. Ze kunnen hun eigen werk laten zien aan het Open Monumentendag- en festivalpubliek.

Als je van museum naar kerk loopt en misschien weer terug langs alle programmaonderdelen, krijg je trek en dorst. Dat treft: plaatselijke ondernemers en vrijwilligers prijzen drankjes en zoete en hartige hapjes aan. Dat maakt het een compleet festival voor jong en oud. De komende tijd is op facebook.com/verwonderoverschie te vinden welke wendingen Verwonder Overschie zoal in petto heeft.