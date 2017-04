OVERSCHIE- Joseph Hendrikus Tournier mailde de redactie ontroerende foto's van een schijnbaar eenzame zwaan aan de Overschiese Kleiweg. Volgens Tournier is de zwaan is zijn levensmaatje kwijt zoekt troost bij de autospiegel. De Zwaan kijkt er in , alsof hij zijn evenbeeld zoekt. Knuffelt tegen de auto aan is deze duidelijk op zoek.