Wie heeft Cheetah gezien?

OVERSCHIE- Baasjes Robert, Elisabeth en Janne vroegen hulp aan de redactie bij het vinden van hun vermiste huiskat. In tegenstelling tot haar naam is Cheetah geen roofdier maar een lieve huiskat. Ze is vermist sinds zondag 12 maart en wordt erg gemist door haar baasjes. Omdat Cheetah gechipt is en tot nu toe niet gevonden, vermoeden haar eigenaren dat ze bij iemand in Overschie beland is. Als dat niet binnen is, dan misschien in een tuinhuisje, achter een hek of in een kelderbox?

Cheetah is 12 jaar, bruin rood gestreept met zwarte strepen rond haar staart. Ze kan buitenshuis erg schuw zijn maar wordt graag gekroeld als ze iemand eenmaal kent. Haar baasjes Robert, Elisabeth en dochtertje Janne hopen dat Cheetah gevonden is of wordt. Ze wonen in de Torenlaan maar de kat kan makkelijk verder weg zijn geraakt. Overschie is al een aantal keer doorkruist, er hangen flyers en ze hebben bij veel mensen rondgevraagd en aangebeld, tot nu toe helaas zonder succes. Heeft u deze kat gezien, binnengelaten of is ze in uw schuur/garage/kelder beland? Neem dan contact op met 06-17070096, of zie website www.amivedi.nl