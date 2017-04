Vleermuis en vogelexcursies noordrand

OVERSCHIE- In de komende periode organiseert de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand drie natuurexcursies in de Noordrand. Op zondag 16 april (eerste Paasdag) is er een vleermuisexcursie die start om 21.00 uur bij het RandstadRailstation Meijersplein in Schiebroek. We maken dan een wandeling van ongeveer 6 km door de parken van Schiebroek. Bij slecht weer gaat deze excursie niet door. Deelname is gratis en aanmelding is niet nodig. Op 7 mei is er een vogelexcursie per fiets in de Noordrand van Rotterdam. Deelname is gratis, informatie en aanmelding via www.vogelweek.nl Op 14 mei is er een vogelexcursie te voet in de parken van Schiebroek. Deelname is gratis, informatie en aanmelding via www.vogelweek.nl Meer informatie vooraf kunt u krijgen bij Peter van Dalen, Petertje.vleermuis@gmail.com