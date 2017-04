20 jaar dierenspeciaalzaak Monria in Overschie

'Je moet geen grotere broek aan trekken dan dat je aan kunt'

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Op 28 april a.s. bestaat dierenspeciaalzaak Monria precies 20 jaar. Dat zal worden gevierd op zaterdag 22 april met een gezellig feest. De naam Monria komt van de 1e letters van de namen van de eigenaressen van deze winkel; Mon(ique ) de Groot en Ria Kars. In april 1997 zijn wij met veel passie gestart op de Hoornweg nadat we de winkel hadden overgenomen van vorige eigenaar Paul Honing vertelt Ria.. Door onze gedeelde liefde voor dieren en ervaring opgedaan te hebben; Monique die 20 jaar actief is geweest als instructrice voor gedrag en gehoorzaamheid voor honden en ik als dierenarts assistente en kattenpension houdster. Monique heeft in die tijd ook 7 jaar in een dierenspeciaalzaak gewerkt.

Tijdens mijn aanwezigheid voor dit interview was er ook een vertegenwoordigster aanwezig. Professioneel werden zorgvuldig nieuwe speeltjes aangeboden en uitgezocht. Monique en Ria weten inmiddels als geen ander wat hun vaste klanten in de wijk leuk zouden vinden voor hun huisdier. Op die basis houden wij ook rekening met de aantallen van bestellingen. Wij willen eenvoudig en simpel blijven zegt Monique. 'Je moet geen grotere broek aan trekken dan dat je aan kunt'. Wij zijn klein begonnen maar al snel werd de winkel te klein vertelt Ria. In 2011 kregen wij de mogelijkheid om uit te breiden en te verhuizen naar de Duyvesteynstraat nummer 5 waar wij nu nog steeds zitten met onze dierenspeciaalzaak. Wij hebben onze passie inmiddels ruimschoots uit kunnen dragen in het gezellige Overschie, het is fijn om te doen, er is zoveel mogelijk persoonlijk contact met onze vaste klantenkring en dat persoonlijke contact en vooral advies daar houden wij van aldus Monique en Ria. Dat staat bij ons hoog in het vaandel.

Wij zijn en blijven altijd actief, om bij te blijven doen wij nog regelmatig cursussen, workshops en lezingen m.b.t. voeding en verzorging van huisdieren. Ons assortiment heeft daardoor deels een verandering ondergaan en zijn wij overgestapt op meer natuurlijk voedsel

Wij hebben ook regelmatig leuke acties en prijsvragen. Zo hadden wij laatst Dierenarts Elly Ebbens in de winkel die kwam enten voor een 'prikkie'. Of bv. gratis een foto laten maken van je huisdier. Onze acties staan altijd vermeld op onze facebook of er is een aankondiging in de winkel zelf: https://www.facebook.com/Dierenspeciaalzaak.monria/

Maar nu even over het feest zegt Monique, wat is er allemaal te doen op 22 april a.s. We hebben die dag een fotograaf die uw huisdier op de foto gaat zetten, er kunnen hand geslagen penningen worden gemaakt, er is een tapas bar voor honden, een proeverij voor honden, drijvende zomerspeeltjes voor in het water en er is iemand aanwezig die alles kan vertellen over vogel en knaagdier voeders en snacks. Allemaal leuk zegt Monique enthousiast. Het gaat een gezellig feest worden. Wij hopen dat onze klanten en hun huisdieren ons 20 jarig bestaan met ons mee komen vieren. U bent van harte welkom!

Dierenspeciaalzaak Monria is gevestigd aan de Duyvesteynstraat 5, 3042 BA, Rotterdam-Overschie. Telefoon: 010- 4153968. Email: info@monria.nl